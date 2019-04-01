Trabzon’da polis merkezine başvuran 20 yaşındaki Afganistan uyruklu Salma S., bir yıl önce ailesiyle birlikte Afganistan’dan kaçarak Gümüşhane’ye geldiklerini, burada Afganistanlı Aref R. ile tanıştığını söyledi.

Eniş Yıldırım'ın haberine göre, iş bulmak amacıyla Aref R. ile birlikte Trabzon’a geldiklerini belirten Salma S., 1 Nolu Erdoğdu Mahallesi’nde Afganistan uyruklu üç kişi tarafından tecavüze uğradığını ileri sürdü. Altın küpelerinin alındığını, çıplak fotoğraflarını çekip ailesine göndermekle tehdit edildiğini ileri süren Salma S., kendisini Atapark bölgesinde bırakan 4 kişiden şikayetçi oldu.

POLİS TRABZON’DA ALARMA GEÇTİ



Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, cinsel saldırı, tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, şantaj ve gasp suçları işlediği iddia edilen 4 kişiyi aramaya başladı. Yapılan araştırma üzerine Aref R. adlı kişi kısa sürede yakalandı. Hakkındaki iddiaları reddeden Aref R., kendisine iftira atıldığı söyledi.

İFTİRA ATTIĞINI İTİRAF ETTİ



Polisler tarafından yeniden ifadesi alınan Salma S., Aref R. ile birlikte olduklarını ancak kendisini zorla tutmadığını, kendisine cinsel saldırıda bulunulmadığını ve altın küpelerini Gümüşhane'de 100 TL karşılığında bozdurduğunu itiraf etti. Salma S., Aref R.’yi kıskandığını ve ceza alması için bu yolu denediğini söyledi. Bunun üzerine Aref R. serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.