Oyuncu Afra Saraçoğlu, aynı filmde rol aldığı Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşıyor. İkilinin film setinde başlayan aşkı tam gaz devam ediyor. Afra Saraçoğlu, sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile atış eğitimi esnasında çekildiği videosunu Instagram hesabından paylaştı.

Saraçoğlu, takipçilerinin beğenisine sunduğu videoya ingilizce olarak, "Tehlikeli bir çift olabiliriz, birazcık..." notunu düştü.

TARTIŞMA İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde "Love 101" adlı dizinin setinde, Mert Yazıcıoğlu'nun oyuncu sevgilisi Afra Saraçoğlu ile telefonda tartıştığı öne sürülmüştü. Tartışmanın büyümesiyle Mert Yazıcıoğlu'nun sinir krizi geçirerek dizi setindeki bir bardağı fırlatarak kırdığı iddia edilmişti.

Çıkan haberler sonrasında genç oyuncu, Instagram hesabı üzerinden iddiaları yalanlayarak bir açıklama yapmıştı. Yazıcıoğlu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

Bugün bir gazetede çıkan ve arkasından internet medyasında yayılan; kız arkadaşımla telefondaki tartışmayı sete taşıdığımı ve sinirle sette yere bardak fırlattığımı iddia eden haberler ile yorumlar tamamen gerçek dışı ve hayal mahsulüdür. Tüm hukuki haklarımı saklı tutarak, karavanda yaptığım telefon konuşmasından, kasıtlı biçimde tamamen gerçek dışı dedikodu üretenlere itibar edilmemesini yapılan haberlerin düzeltilmesini, kişilik ve iş itibarımı zedeleyici yorumlardan kaçınılmasını rica ederim.