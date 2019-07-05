"Love 101" adlı dizinin setinde, Mert Yazıcıoğlu'nun oyuncu sevgilisi Afra Saraçoğlu telefonda tartıştığı öne sürüldü.

Tartışmanın büyümesiyle Mert Yazıcıoğlu'nun sinir krizi geçirerek dizi setindeki bir bardağı fırlatarak kırdığı iddia edildi.

Çıkan haberler sonrasında genç oyuncu, Instagram hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Yazıcıoğlu şu ifadeleri kullandı:

Bugün bir gazetede çıkan ve arkasından internet medyasında yayılan; kız arkadaşımla telefondaki tartışmayı sete taşıdığımı ve sinirle sette yere bardak fırlattığımı iddia eden haberler ile yorumlar tamamen gerçek dışı ve hayal mahsulüdür. Tüm hukuki haklarımı saklı tutarak, karavanda yaptığım telefon konuşmasından, kasıtlı biçimde tamamen gerçek dışı dedikodu üretenlere itibar edilmemesini yapılan haberlerin düzeltilmesini, kişilik ve iş itibarımı zedeleyici yorumlardan kaçınılmasını rica ederim.

Afra Saraçoğlu da sevgilisinin paylaşımının altına kalp emojisi koydu.