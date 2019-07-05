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HaberlerFutbol

Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turu heyecanı!

Kıtanın en önemli futbol organizasyonu Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turu heyecanı, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak

Afrika Uluslar Kupası

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32.'si gerçekleştirilen organizasyonun son 16 turunda, yarın iki maç yapılacak.

Mısır'ın başkenti Kahire'de oynanacak karşılaşmalarda Fas ile Benin TSİ 19.00'da, Uganda ile Senegal ise TSİ 22.00'da çeyrek final vizesi için sahaya çıkacak. Maçlar D-Smart'tan naklen yayımlanacak.

YILDIZLAR GOL KRALLIĞI YARIŞINDA İDDİALI

Grup aşamasında 68 kez filelerin havalandığı ve maç başına 1,9 gol ortalamasıyla devam eden turnuvanın gol krallığı yarışında ise büyük çekişme yaşanıyor.

Mısırlı Muhammed Salah ve Ahmed Elmohamady, Senegalli Sadio Mane, Beninli Mickael Pote, Demokratik Kongolu Cedric Bakambu, Ganalı Jordan Ayew, Gineli Mohamed Yattara, Kenyalı Michael Olunga, Cezayirli Adam Ounas, Madagaskarlı Carolus Andriamatsinoro ve Ugandalı Emmanuel Okwi ikişer golle krallık yarışında zirveyi paylaşıyor.

Gol krallığı yarışının iddialı isimleri arasında yer alan ve hafta içinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile anlaşan Pote, Spor Toto 1. Lig'de 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında zirvede yer almıştı.

Cedric Bakambu ise 2014-15 sezonunda Bursaspor formasıyla tüm kulvarlarda attığı 21 golün ardından 7,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Villarreal'e transfer olmuştu. Yüksek performansını İspanya temsilcisinde de sürdüren Bakambu, geçen sezon 40 milyon euro karşılığında Çin temsilcisi Beijing Guoan'a geçmişti.

Turnuvanın son 16 turu programı TSİ şöyle:

Yarın:

19.00 Fas-Benin

22.00 Uganda-Senegal

6 Temmuz Cumartesi:

19.00 Nijerya-Kamerun

22.00 Mısır-Güney Afrika

7 Temmuz Pazar:

19.00 Madagaskar-Demokratik Kongo Cumhuriyeti

22.00 Cezayir-Gine

8 Temmuz Pazartesi:

19.00 Mali-Fildişi Sahili

22.00 Gana-Tunus

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