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Afyonkarahisar'da 3 peçeli kadın kuyumcuyu soydu

İHA

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçe merkezinde, yüzleri peçeli 3 kadın 2’si çocuk 5 kişi girdikleri kuyumcudan 35 bin lira değerinde küpeleri çalarak olay yerinden kaçtığı belirtildi

afyonkarahisar

Şuhut ilçe merkezindeki kuyumcuya alışveriş yapmaya gelen 3 peçeli bayanın, kuyumcu sahibi Yalçın Yener’i oyalayarak el çabukluğuyla 35 bin lira değerinde olan küpeleri çalarak olay yerinden kaçtığı belirtildi.

Kuyumcu Yalçın Yener, iş yerinden ayrılan hırsızların tezgahta bulunan 35 bin lira değerindeki küpeleri çaldığını fark edince Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğüne haber verdi.

Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmalarının ardından araçla yakalanan M.P. isimli şüpheli şahıs Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin gelmesiyle detaylı inceleme başlatılan şüphelinin aracından çıkan şalgam, para ve diğer malzemeler ise görenleri hayrete düşürdü.

Olay yeri inceleme ekipleri şüpheli M.P.’nin aracında detaylı arama yaptı. İHA'nın haberine göre; şüpheli M.P.’nin sorgusu devam ediyor.

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