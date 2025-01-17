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        Buldan'da ağıla giren köpekler kuzuları öldürdü

        Denizli'nin Buldan ilçesinde koyun ağılına giren sokak köpekleri iki kuzuyu öldürdü. Olay mahalle sakinlerini de tedirgin etti. Çoban Ali Murat Battal, "Kuzularım daha yeni doğmuştu. Hayvancılıkla geçimimi sağlıyorum. Buldan pazarına gitmiştik, bizim yokluğumuzdan yararlanıp hayvanlarımı parçalamışlar. Başıboş sokak köpeklerine karşı bir önlem alınmasını istiyorum. Yazık oldu benim kuzularıma, çok üzgünüm" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 14:55 Güncelleme: 17.01.2025 - 14:55
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        Ağıla giren köpekler kuzuları öldürdü
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        Denizli'nin Buldan ilçesinde koyun ağılına giren sokak köpekleri iki kuzuyu öldürdü.

        Olay, Bozalan Mahallesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, çoban Ali Murat Battal, koyunlarını otlattıktan sonra ağıla kapattı. Battal, ardından alışveriş için Buldan pazarına gitti. Pazardan döndükten sonra ağıla gelen Battal, gördüğü manzara karşısında şoke oldu. İki kuzunun köpekler tarafından öldürülmesi mahalle sakinlerini de tedirgin etti.

        Hayvancılıkla uğraşan diğer mahalleli, sokak köpeklerinin kontrol altına alınması için yetkililere çağrıda bulundu.

        Başıboş köpekler konusunda daha önce de şikâyetlerin olduğunu belirten mahalle halkı, benzer olayların yaşanmaması için acil önlemler alınmasını talep etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

        Kuzuları ölen Ali Murat Battal, olaya ilişkin şunları söyledi: "Kuzularım daha yeni doğmuştu. Bozalan Mahallesi'nde oturuyorum, hayvancılıkla geçimimi sağlıyorum. Buldan pazarına gitmiştik, bizim yokluğumuzdan yararlanıp hayvanlarımı parçalamışlar. Mahallemize bir araçla özellikle geceleri bazı kişilerin sokak köpeklerini bıraktıklarını duymuştum. Önlemlerini de almıştım ama yine de ağıl kapısını nasıl açtılar aklım almıyor. Başıboş sokak köpeklerine karşı bir önlem alınmasını istiyorum. Yazık oldu benim kuzularıma, çok üzgünüm."

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