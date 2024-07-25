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        Ağlatan sıcak! "Ortamı bozuyorsun kalk git eve"

        Bursa'da bir kafede sıcaktan bunalan 3 kadının vantilatör tartışması diğer müşterilerin ilgi odağı oldu. Sıcak yüzünden kadınlardan biri ağlarken diğer iki arkadaşı "Ortamı bozuyorsun, kalk git eve" diyerek ağlayan kadına çıkıştı. O anları bir başka müşteri cep telefonuyla kaydetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 10:41 Güncelleme: 25.07.2024 - 10:41
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        Bursa'da ilginç bir olay yaşandı.

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        3 kadın arkadaş, serinlemek için geldikleri kafede vantilatör çalışmayınca kendi aralarında tartışmaya başladı. 

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        Sıcaktan iyice bunalan kadınlardan biri ağlayama başladı. Tartışmayı ve kadının ağladığını gören diğer müşteriler bu anları cep telefonuyla kayda almaya başladı.

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        Kadınlardan birinin "Sıcaktan bunaldım, vantilatör de çalışmıyor" sözlerine sinirlenen diğer arkadaşları, "Ortamı bozuyorsun, kalk git eve" diye kadına çıkıştı.

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        Durumu gören garson kadınların yanına gelerek sıcaktan bunalan kişiyi dışarda hava almaya davet etti. 

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        Kafede yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        #Bursa
        #sıcak hava
        #kadınların vantilatör kavgası
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