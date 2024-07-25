Ağlatan sıcak! "Ortamı bozuyorsun kalk git eve"
Bursa'da bir kafede sıcaktan bunalan 3 kadının vantilatör tartışması diğer müşterilerin ilgi odağı oldu. Sıcak yüzünden kadınlardan biri ağlarken diğer iki arkadaşı "Ortamı bozuyorsun, kalk git eve" diyerek ağlayan kadına çıkıştı. O anları bir başka müşteri cep telefonuyla kaydetti.
Bursa'da ilginç bir olay yaşandı.
3 kadın arkadaş, serinlemek için geldikleri kafede vantilatör çalışmayınca kendi aralarında tartışmaya başladı.
Sıcaktan iyice bunalan kadınlardan biri ağlayama başladı. Tartışmayı ve kadının ağladığını gören diğer müşteriler bu anları cep telefonuyla kayda almaya başladı.
Kadınlardan birinin "Sıcaktan bunaldım, vantilatör de çalışmıyor" sözlerine sinirlenen diğer arkadaşları, "Ortamı bozuyorsun, kalk git eve" diye kadına çıkıştı.
Durumu gören garson kadınların yanına gelerek sıcaktan bunalan kişiyi dışarda hava almaya davet etti.
Kafede yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.