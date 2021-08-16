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Haberler Gündem 3. Sayfa Ağrı'da katliam gibi kavga: 3 ölü, 6 yaralı
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Ağrı'da akrabalar arasında katliam gibi kavga: 3 ölü, 6 yaralı

Ağrı'nın Tutak ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silah ve bıçaklı kavgada 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda jandarma ve ambulans sevk edildi

Ağrı'da katliam gibi kavga: 3 ölü, 6 yaralı
Ağrı'da katliam gibi kavga: 3 ölü, 6 yaralı
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DHA

Ağrı'da akraba aileler arasında çıkan silah ve bıçaklı kavgada 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Katliam gibi kavga, sabah saatlerinde Tutak ilçesine bağlı Kılıçgedik köyünde yaşandı. İddiaya göre, akraba aileler arasında kız alıp verme meselesi yüzünden kavga çıktı. Silah, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada İkram Uzun, Halit Uzun, Ferhat Uzun hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Bölgeye çok sayıda jandarma ve ambulans sevk edildi. Jandarma köye giriş çıkışlara izin vermezken, yaralılar Tutak ve Ağrı'daki hastanelere kaldırıldı.


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