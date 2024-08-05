Ağrı'da minibüs sürüye çarptı: 3 kişi yaralandı 55 koyun öldü
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde küçükbaş hayvan sürüsüne minibüs çarptı. Feci kazada 3 kişi yaralanırken 55 koyun öldü
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, minibüsün çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, 55 koyun öldü.
İlçeye bağlı Yeşildurak köyünde Aydın Başboğa'ya ait küçükbaş hayvan sürüsüne, Ağrı-İran karayolunda plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen minibüs çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; kazada, 3 kişi yaralandı, sürüdeki 55 koyun öldü. Yaralılar Diyadin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.