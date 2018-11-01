Sıla'nın sevgilisi Ahmet Kural tarafından darp edilmesi gündeme bomba gibi düştü. Şarkıcı Sıla Gençoğlu, fiziksel şiddet gördüğünü iddia ettiği oyuncu sevgilisi Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu. Mahkemeden Kural'ın 3 ay süresince kendisine yaklaşmamasına yönelik koruma kararı aldırdı.

Olay sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Sıla, ‘Hiçbir ceza yaşadığım kabusu hayatımdan silmeyecek’ dedi.

Ahmet Kural'dan ise ilk açıklama geldi. Kanal D Haber'e konuşan Kural, "Bu çirkin iddiaların hiç birini kabul etmiyorum" ifadesini kullandı.

İşte Ahmet Kural'ın açıklaması:

Öncelikle böyle çirkin iddialarla karşınızda olduğum için çok üzgünüm. Bu çirkin iddiaların hiç birini kabul etmiyorum.28 Ekim günü Sıla ve ailem yemek yedik. Güle oynaya evimize geldik. Ayrıntıları savcıya vereceğim ifadede öğreneceğimiz üzere aramızda karşılıklı itişme oldu. Bu esnada sadece kolunu tutum. Onun dışında hiç bir iddiayı kabul etmiyorum. Bununla ilgili hukuki yollara başvuracağım. Çok üzgünüm, çok!

Gençoğlu, "Bir hukuki sürecin içindeyiz. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Zamanı gelince zaten konuşacağız. Savcılığa ifade vermeye geldim. Ahmet Kural'dan şikayetçiyim" açıklamasını yapmıştı.

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