5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Ahmet Kural, dün ikinci kez hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme, Ahmet Kural'a, 3 ayrı suçtan 16 ay 20 gün hapis cezası vermişti.
"SUSMAK İYİ BİR FİKİR DEĞİL"
Sıla, adliye çıkışında yaptığı açıklamada, "Türk adaletine teşekkür ediyorum. Mutluyum. Bütün kadınlar için güven verici. Çok zor bir dönemdi benim için. Susmak iyi bir fikir değil" ifadelerini kullanmıştı.
"BU BİR İNTİKAM DAVASIDIR"
Ahmet Kural, "Şiddette kesinlikle bulunmadım. İki sevgili arasında yaşanan bir olay buraya kadar geldi. Sokak tabiriyle eline almış bir belge sallıyor. Bu bir intikam davası ve intikam dönüşüdür. Bunu ilk kez söylüyorum; Sıla hanım, hem fiziksel hem de psikolojik şiddeti sever. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gideceğiz" şeklinde konuşmuştu.
AHMET KURAL'DAN BİR AÇIKLAMA DAHA
Ahmet Kural, mahkeme sonrası sosyal medya hesabından da bir açıklama yayınladı. Ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:
"BU DAVA HENÜZ BİTMEDİ"
Bugün hukukun temel ilkelerinden olan adil yargılanma ve savunma hakkı ilkeleri tamamen yok sayıldı ve tarafıma hiçbir şekilde söz verilmedi. Duruşmada hazır bulundurduğum tanıklarımın dinlenmesi taleplerimiz reddedildi. Olayın aydınlatılması ve çelişkilerin giderilmesi için ve haklılığımızı ispat edeceğimiz için toplanmasını istediğim tüm delillerimin de reddedilmesiyle hakkımda ceza kararı verildi. Ancak hatırlatmak isterim ki burada ceza alıyor olmam suçlu bulunduğum anlamına gelmiyor. Bu dava henüz bitmedi. Hukuki olarak avukatlarım bir üst mahkemeye giderek verilen bu karara itiraz edecekler. Düşünün ki karşı tarafın çalışanı olan tanıkları dinlenmiş ancak görgü tanığı olan ve Sıla'nın o gece evden sakin bir şekilde çıkıp gittiğini gören karşı komşum duruşmada hazır edilmesine rağmen mahkemece dinlenmedi.
"SONUNA KADAR SAVAŞACAĞIM"
Avukatım Sibel Aydın'ın da mahkemede söylediği gibi eğer tek taraflı beyanlar ve sadece karşı tarafın tanıkları dinlenerek karar verilecek idiyse neden duruşma yapıldı anlamak mümkün değil. Mahkeme kararını yazıp bana tebliğ edebilirdi. Bu durumda birileri çıkıp lütfen bana anlatsın. Hakkınızda bir suç istinadı var ve kendinizi savunmanıza izin verilmiyor. Deliller yok ediliyor ama yine de adalete olan inancımı yitirmemeye, umutlu olmaya çalışıyorum. Ben bu davanın arkasındayım. Tekrar tekrar söylüyorum kimseye şiddet uygulamadım, hakaret etmedim, kimseyi tehdit etmedim. Haklılığımı ispat etmek için sonuna kadar savaşacağım. Her vatandaş gibi hakkımı aramaya devam edeceğim. Hepimizin adil yargılanma ve savunma hakkı olduğunu hatırlatarak adaletin tecelli edeceğine inanıyorum.
"SUSMAK KOLAYDI, BEN ZORU SEÇTİM"
Sıla, ise mahkeme sonrası sosyal medya hesapları üzerinden şu notu paylaşmıştı:
Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var" demiştim birkaç ay önce. Çok örselenmiş çok kırılmıştım. Susmak kolayıydı, ben zoru seçtim. Avazım çıktığı kadar bağırıp, susan binlerce kadının sesi olmak istedim. Ve o kadınların yaşadığı ne varsa yaşadım! Yalanlar, iftiralar, algı operasyonları, toplum değerleri üzerinden beni sosyal lince kalkışmalar… Ama ben tek bir şeye, adalete yani doğruya güvenmeyi seçtim. Yalansız dolansız, bazen başıma geleni anlatırken çakıl taşları yutarak ama hep adalete inanarak ve sessiz kadınların gözlerinden güç alarak! Bugün, Adalet Sarayı’nın önünde konuşurken yine binlerce kadındık. Bu süreçte yanımda olan, sesim olan herkese çok teşekkür ederim. Ben yine yaşadıklarımdan bir şeyler öğrenmeye ama yine hayatı bildiğim gibi, kimseden korkmadan yaşamaya devam edeceğim… Hiçbir haksızlık karşısında sessiz kalmayarak…
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