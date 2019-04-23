Ahmet Kural'dan mahkeme sonrası ilk açıklama: Sonuna kadar savaşacağım

Giriş: 23.04.2019 - 08:07 | Güncelleme:  

5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Ahmet Kural, dün ikinci kez hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme, Ahmet Kural'a, 3 ayrı suçtan 16 ay 20 gün hapis cezası vermişti. Ahmet Kural, "Şiddette kesinlikle bulunmadım. İki sevgili arasında yaşanan bir olay buraya kadar geldi. Sokak tabiriyle eline almış bir belge sallıyor. Bu bir intikam davası ve intikam dönüşüdür. Bunu ilk kez söylüyorum; Sıla hanım, hem fiziksel hem de psikolojik şiddeti sever. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gideceğiz" şeklinde konuşmuştu. Ahmet Kural, mahkeme sonrası sosyal medya hesabından da bir açıklama yayınladı

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    5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Ahmet Kural, dün ikinci kez hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme, Ahmet Kural'a, 3 ayrı suçtan 16 ay 20 gün hapis cezası vermişti.

  • 2Ahmet Kural'dan mahkeme sonrası son dakika açıklaması: Sonuna kadar savaşacağım! Sıla... - Magazin haberleri
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    "SUSMAK İYİ BİR FİKİR DEĞİL"

    Sıla, adliye çıkışında yaptığı açıklamada, "Türk adaletine teşekkür ediyorum. Mutluyum. Bütün kadınlar için güven verici. Çok zor bir dönemdi benim için. Susmak iyi bir fikir değil" ifadelerini kullanmıştı.

  • 3Ahmet Kural'dan mahkeme sonrası son dakika açıklaması: Sonuna kadar savaşacağım! Sıla... - Magazin haberleri
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    "BU BİR İNTİKAM DAVASIDIR"

    Ahmet Kural, "Şiddette kesinlikle bulunmadım. İki sevgili arasında yaşanan bir olay buraya kadar geldi. Sokak tabiriyle eline almış bir belge sallıyor. Bu bir intikam davası ve intikam dönüşüdür. Bunu ilk kez söylüyorum; Sıla hanım, hem fiziksel hem de psikolojik şiddeti sever. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gideceğiz" şeklinde konuşmuştu.

  • 4Ahmet Kural'dan mahkeme sonrası son dakika açıklaması: Sonuna kadar savaşacağım! Sıla... - Magazin haberleri
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    AHMET KURAL'DAN BİR AÇIKLAMA DAHA

    Ahmet Kural, mahkeme sonrası sosyal medya hesabından da bir açıklama yayınladı. Ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

  • 5Ahmet Kural'dan mahkeme sonrası son dakika açıklaması: Sonuna kadar savaşacağım! Sıla... - Magazin haberleri
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    "BU DAVA HENÜZ BİTMEDİ"

    Bugün hukukun temel ilkelerinden olan adil yargılanma ve savunma hakkı ilkeleri tamamen yok sayıldı ve tarafıma hiçbir şekilde söz verilmedi. Duruşmada hazır bulundurduğum tanıklarımın dinlenmesi taleplerimiz reddedildi. Olayın aydınlatılması ve çelişkilerin giderilmesi için ve haklılığımızı ispat edeceğimiz için toplanmasını istediğim tüm delillerimin de reddedilmesiyle hakkımda ceza kararı verildi. Ancak hatırlatmak isterim ki burada ceza alıyor olmam suçlu bulunduğum anlamına gelmiyor. Bu dava henüz bitmedi. Hukuki olarak avukatlarım bir üst mahkemeye giderek verilen bu karara itiraz edecekler. Düşünün ki karşı tarafın çalışanı olan tanıkları dinlenmiş ancak görgü tanığı olan ve Sıla'nın o gece evden sakin bir şekilde çıkıp gittiğini gören karşı komşum duruşmada hazır edilmesine rağmen mahkemece dinlenmedi.

  • 6Ahmet Kural'dan mahkeme sonrası son dakika açıklaması: Sonuna kadar savaşacağım! Sıla... - Magazin haberleri
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    "SONUNA KADAR SAVAŞACAĞIM"

    Avukatım Sibel Aydın'ın da mahkemede söylediği gibi eğer tek taraflı beyanlar ve sadece karşı tarafın tanıkları dinlenerek karar verilecek idiyse neden duruşma yapıldı anlamak mümkün değil. Mahkeme kararını yazıp bana tebliğ edebilirdi. Bu durumda birileri çıkıp lütfen bana anlatsın. Hakkınızda bir suç istinadı var ve kendinizi savunmanıza izin verilmiyor. Deliller yok ediliyor ama yine de adalete olan inancımı yitirmemeye, umutlu olmaya çalışıyorum. Ben bu davanın arkasındayım. Tekrar tekrar söylüyorum kimseye şiddet uygulamadım, hakaret etmedim, kimseyi tehdit etmedim. Haklılığımı ispat etmek için sonuna kadar savaşacağım. Her vatandaş gibi hakkımı aramaya devam edeceğim. Hepimizin adil yargılanma ve savunma hakkı olduğunu hatırlatarak adaletin tecelli edeceğine inanıyorum.

  • 7Ahmet Kural'dan mahkeme sonrası son dakika açıklaması: Sonuna kadar savaşacağım! Sıla... - Magazin haberleri
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    "SUSMAK KOLAYDI, BEN ZORU SEÇTİM"

    Sıla, ise mahkeme sonrası sosyal medya hesapları üzerinden şu notu paylaşmıştı:

    Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var" demiştim birkaç ay önce. Çok örselenmiş çok kırılmıştım. Susmak kolayıydı, ben zoru seçtim. Avazım çıktığı kadar bağırıp, susan binlerce kadının sesi olmak istedim. Ve o kadınların yaşadığı ne varsa yaşadım! Yalanlar, iftiralar, algı operasyonları, toplum değerleri üzerinden beni sosyal lince kalkışmalar… Ama ben tek bir şeye, adalete yani doğruya güvenmeyi seçtim. Yalansız dolansız, bazen başıma geleni anlatırken çakıl taşları yutarak ama hep adalete inanarak ve sessiz kadınların gözlerinden güç alarak! Bugün, Adalet Sarayı’nın önünde konuşurken yine binlerce kadındık. Bu süreçte yanımda olan, sesim olan herkese çok teşekkür ederim. Ben yine yaşadıklarımdan bir şeyler öğrenmeye ama yine hayatı bildiğim gibi, kimseden korkmadan yaşamaya devam edeceğim… Hiçbir haksızlık karşısında sessiz kalmayarak…

  • 8Ahmet Kural'dan mahkeme sonrası son dakika açıklaması: Sonuna kadar savaşacağım! Sıla... - Magazin haberleri
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  • 73Ahmet Kural'dan mahkeme sonrası son dakika açıklaması: Sonuna kadar savaşacağım! Sıla... - Magazin haberleri
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  • 74Ahmet Kural'dan mahkeme sonrası son dakika açıklaması: Sonuna kadar savaşacağım! Sıla... - Magazin haberleri
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  • 75Ahmet Kural'dan mahkeme sonrası son dakika açıklaması: Sonuna kadar savaşacağım! Sıla... - Magazin haberleri
    75|79
  • 76Ahmet Kural'dan mahkeme sonrası son dakika açıklaması: Sonuna kadar savaşacağım! Sıla... - Magazin haberleri
    76|79
  • 77Ahmet Kural'dan mahkeme sonrası son dakika açıklaması: Sonuna kadar savaşacağım! Sıla... - Magazin haberleri
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  • 78Ahmet Kural'dan mahkeme sonrası son dakika açıklaması: Sonuna kadar savaşacağım! Sıla... - Magazin haberleri
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