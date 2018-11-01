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Parmağı kırılan Çekem, Makaron’a şunları söylemişti: “Ahmet aslında çok iyi bir insandır. Ama alkol alınca değişiyor. O gece bana zarar verdi. Bir daha görüşmeme kararı aldım. Canım yanıyor, iki gündür ağlıyorum. Ameliyat gerekebilir. Dava açmayı düşünüyorum.”