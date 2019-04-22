Ahmet Kural kimdir? Ahmet Kural hapis cezası mı aldı? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafındna büyük merka konusu oldu. Hem birliktelikleriyle hem de ayrılıklarıyla magazin gündemine damgasını vuran Ahmet Kural Sıla davasında son dakika bir gelişmesi yaşandı. 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Ahmet Kural bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme Ahmet Kural'a 3 ayrı suçtan 16 ay 20 gün hapis cezası verdi.

AHMET KURAL HAPİS CEZASI MI ALDI?

Şarkıcı Sıla, 29 Ekim 2018'de o dönem sevgilisi olan oyuncu Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığını belirterek savcılığa şikâyetçi olmuştu. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine İstanbul Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca Ahmet Kural hakkında "Hakaret", "Tehdit", "Basit yaralama" suçlarından toplam 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapsi istemiyle dava açılmıştı.

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre; 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Ahmet Kural bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Davaya Sıla da katıldı.

Mahkeme, celse arası yapılan sanık avukatının taleplerini (kanlı gömleğin, darp raporunun incelenmesi) yargılamayı uzatacak nitelikte olduğundan reddine karar verdi. Kural'ın avukatları tanık dinletmek ve olay yerinde keşif yapılmasını istediler. Mahkeme bu konuyu reddetti.

Sanık avukatları, "uyuşturucu kullandığı için şiddet uyguladı iddiası var" diyerek bu konuda Kural'ın ek ifade verilmesini istedi. Mahkeme bu durumu reddetti. Esas hakkında beyanlarını sunmasını istedi. Bunun üzerine Ahmet Kural'ın avukatı reddi hakim talebinde bulundu.

Mahkeme, reddi hakim talebini reddetti. "Usule uygun değil ve yargılamayı uzatma amaçlı" diyerek.

Sanık avukatları da adil yargılanma haklarının ihlal edildiğini kaydetti.

Ahmet Kural'a son sözü soruldu. Sanık avukatı, "Son sözünü soramazsınız" dedi.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın aktardığı bilgilere göre; Ahmet Kural, "İlk sözü evden çıkarken seni bitireceğim diyen bir hanımefendi, projesine kurban oluyorum. Beni bitirmeye yönelik projedir" ifadelerini kullandı.

MAHKEMEDEN AHMET KURAL KARARI

Ahmet Kural'a, tehditten 7 ay 15 gün, yaralamadan 5 ay, hakaret suçunda 4 ay 5 gün hapis cezası verildi.

Yani ünlü oyuncu, mahkeme tarafından 3 ayrı suçtan 16 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme cezayı erteledi.

SILA'DAN AÇIKLAMA

Mahkeme çıkışı açıklamalarda bulunan şarkıcı Sıla şunları söyledi:

Türk adaletine teşekkür ediyorum. Mutluyum. Bütün kadınlar için güven verici. Çok zor bir dönemdi benim için. Çünkü bunun iddia olduğu söylendi. Dünya kadar manipülasyon yapıldı. Susmak iyi bir fikir değil. İyi bir duruşmaydı.

AHMET KURAL KİMDİR?

Ahmet Kural 10 Kasım 1982 Kütahya doğumludur.

10 Kasım 1982 tarihinde emniyet müdürü babasının görev yeri olan Kütahya'da dünyaya geldi.Konservatuvarda okuyan ablasının etkisiyle oyuncu olmaya karar veren Kural, lise yıllarında tiyatro çalışmalarına katıldı, Selçuk Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünü bitirdi ve Bilkent Üniversitesinde master yaptı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Eğitimine devam ettiği sırada Levent Kırca-Oya Başar Tiyatrosu kadrosuna dahil oldu. Tiyatro çalışmaları sürerken Fikrimin İnce Gülü adlı dizi ve TRT'de yayınlanan Evimin Erkeği adlı dizilerde aldığı rollerle televizyonda görünmeye başladı. Ardından Gazi adlı dizide başrol oynamaya başladı ancak rating'lerin düşük olması nedeniyle dizi 19. bölümden sonra yayından kaldırıldı.Aynı yıl içinde Güneşin Oğlu adlı sinema filminde Haluk Bilginer, Köksal Engür, Hümeyra ve Özgü Namal ile birlikte rol aldı. Ardından Ramazan Güzeldir adlı dizinin bir bölümünde oynadı.

2010 yılında Selçuk Aydemir'in yönettiği Çalgı Çengi adlı sinema filminde Murat Cemcir ile başrolde oynadı. 28 Haziran 2012 tarihinde Star TV'de yayınlanmaya başlayan İşler Güçler adlı dizinin başrollerini Murat Cemcir ve Sadi Celil Cengiz ile paylaşmıştır. Daha sonra Düğün Dernek adlı sinema filminde de Murat Cemcir'le başrolleri paylaştı. 2014 yılının Ekim ve Kasım aylarında vizyona giren Oflu Hoca'nın Şifresi isimli filmde bir Bakanı canlandırmış, Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu adlı filmde de karga karakterinin seslendirmesini yapmıştır.

İlk bölümü 13 Şubat 2014 tarihinde yayınlanan Kardeş Payı dizisinin başrolünü Murat Cemcir ve Seda Bakan ile paylaştı.

4 Aralık 2015 tarihinde vizyona giren ve 2015 yılının en çok izlenen filmi olan Düğün Dernek 2: Sünnet filminin başrollerini yine Murat Cemcir ile paylaşmıştır.