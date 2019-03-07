DHA'nın haberine göre; Şarkıcı Sıla, 29 Ekim 2018'de o dönem sevgilisi olan oyuncu Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığını belirterek savcılığa şikâyetçi olmuştu. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine İstanbul Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca Ahmet Kural hakkında "Hakaret", "Tehdit", "Basit yaralama" suçlarından toplam 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı.



İddianamede sanık Ahmet Kural ile 5 tanığın ifadesine yer verilmişti. Sıla'nın doktor raporunun İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğünce incelendiği ve yaralamanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilir mahiyette yaralanma olduğu anlaşıldığı iddianamede yer almıştı. Ahmet Kural'ın, Sıla ile aralarında bir tartışmanın yaşandığını kabul ettiği belirtilen iddianamede, "Sıla'nın evden gitmesini istemem üzerine seslerimizi yükselttik. Fakat tehdit etmedim. Alkollüydük. Birbirimizi kollarından tutarak sarstık. Tartışma 15 dakika sürdü. Birkaç kere yere düştük. Sakinleştikten sonra Sıla evden ayrılırken 'Seni bitireceğim Ahmet' dedi" şeklindeki ifadesine de yer verilmişti. Dava bugün İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

2. Sayfa programının elde ettiği bilgilere göre; Sıla, ilk ifadelerinde Okan Can Yantır ile birlikte olduğunu kabul etti.

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın edindiği detaylara göre; Ahmet Kural aylık gelirinin 50 bin TL olduğunu açıkladı.

Kural ifadesinde şunları söylüyor:



Daha önce birlikteliğimiz vardı. Kültür ve anlayış farkından dolayı anlaşmazlık oluyordu. İnançlarıma saygı göstermiyordu.

Alkol aldığımızda zaman zaman tartışıyorduk. Ayrıldık daha sonra Okan isimli kişi ile ilişkisi olduğunu duydum basında yer aldı. Tekrar birlikte olmak için mesaj attı. Benim için şarkı yaptığını söyledi hoşuma gitti. Tekrar görüşmeye başladık kişiyle ilgili sorularıma her zaman değişik cevaplar veriyordu. Kafamda şüphe oldu. Olay günü ailemle görüştük. Alkol aldık daha sonra Zekeriyaköy'deki evime gittik. Aynı konuyu sordum. 'Senin canını yakmak istedim' dedi. Tartışma çıktı. Defol git dedim darp etmedim hakaret ve tehdit etmedim. Benim kollarımdan tuttu tişörtümden çekti. Yere düştük birbirimizi sarstığımız oldu. Şiddette ve kadına şiddette adımın geçmesinden dolayı tüm kadınlardan özür diliyorum.

Ahmet Kural'dan sonra Sıla ifade vermeye başladı. İşte ünlü şarkıcının sözleri:

Olay günü sanığın ailesinin evinde güzel vakit geçirdik. Daha sonra Zekeriyaköy'deki evine gittik orada kurtulamadığım aynı soru geldi. Alkolün etkisiyle bir anda sinir krizi geçirdi. Takribi bir saat sürdü. Kendimi evden kurtarmaya çalıştım. Kötü bir hatıraydı. Küfür etti. Kül tablasını kaldırdı, 'seni öldürürüm gebertirim' dedi. Birkaç kez yere düştüm böbreklerime ve kulaklarıma vurdu. Tekmeledi böbreklerimi. Çıkmak istedim bahçe kapısından içeri sokuldum. Kafama vurdu.Yerlerde sürüklendim. Yaklaşık 1 saat sürdü. Dinlenip dayak yedim. Bir saat boyunca ara ara dayak yedim. İdrarımdan kan geldi.



Ahmet Kural’ın avukatı, Sıla'nın açıklamalarından sonra 'İdrarda kan olduğu söyleniyor, bunu da böbreğinize vurulmasına bağlıyorsunuz. O dönem regl miydiniz?' diye sordu. Sıla ise, 'Hayır regl değildim' diye cevapladı.

AHMET KURAL'IN GÖRÜNTÜLERİ

SILA'NIN GÖRÜNTÜLERİ