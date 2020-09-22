Ahmet Mahmut Ünlü geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda, "2 bin selefi dernek silahlanıyor. Bunlardan en az 150’sini öğrendim. Savcı davet ederse isim isim anlatacağım. Bu bir vatandaşlık görevi. Değişik illerde arkadaşlarımız var. Bunların anlattıkları, bize dikkatli olmamız için yapılan uyarılar var" demişti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "selefi" derneklerinin silahlandığı iddialarına kayıtsız kalmalarının mümkün olmadığını belirterek, "Paylaşılan ilk demeçten sonra derhal Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü denetçileri, terör ve istihbarat birimlerimiz tekrar tahkikata başlamıştır" diyerek iddialara yanıt vermişti.

BİLGİSİ ALINACAK

Bu kapsamda Ahmet Mahmut Ünlü, bilgi vermek için emniyete gitti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "bilgi sahibi" sıfatıyla iddialara ilişkin bilgisi alınacak.