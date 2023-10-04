Ahmet Önder: Adım adım hedefe doğru ilerliyoruz Milli sporcu Ahmet Önder, Belçika'da düzenlenen 52. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nın genel tasnif finallerinde dünyanın en iyi sporcularıyla yarışma şansı elde ettiği için gururlu olduğunu belirtti

hmet Önder, Antwerp kentinde düzenlenen organizasyonda en iyi 24 sporcu arasına girerek genel tasnif finallerine kalmasına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Yarın genel tasnif finallerinde yarışacağı için mutlu olduğunu ifade eden Ahmet, "Dünyanın en iyi cimnastikçilerinin arasında yarışma şansı elde etmek benim için büyük bir gurur. Elimden gelenin en iyisini yapıp ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Ülkemi, dünyada yer edinmiş iyi cimnastikçilerin arasında temsil etmek beni çok mutlu ediyor." diye konuştu.

Organizasyonda takım olarak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota aldıklarını anımsatan Ahmet, tarihte bir ilki gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

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Emeklerinin karşılığını aldıklarını dile getiren Ahmet Önder, şu ifadeleri kullandı:

"Kotayı alabilmek için ilk 12 ülke arasına girmek gerekiyordu. Geçmiş zamanlara baktığımız bu kotaları hep cimnastik ülkeleri diyebileceğimiz ülkeler alıyordu. Biz de bu ülkeler arasına girdiğimiz için ayrı bir gurur yaşıyoruz. Olimpiyatlarda eminim daha iyi olacağız. Hemen şimdi gelecekle ilgili konuşmalara başladık. Dün takım finallerini izledik. Olimpiyatlarda da bu finalin içinde yer almak ve bir ilki daha yaşamak istiyoruz. Aramızda hemen bunun konuşmaları geçti."

Bireysel olarak hedeflerinden de bahseden Ahmet, "Olimpiyatlarda madalya almak istiyorum. Kariyerimde tek eksik olan olimpiyat madalyası. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na da bu hedef için gideceğim. Takım arkadaşlarımla da en iyi dereceyi elde etmek için orada olacağız. Şimdiden sabırsızlıkla bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"ADIM ADIM HEDEFE DOĞRU EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ"

Ahmet Önder, sporcular olarak ilkleri yaşattıkları için mutlu olduklarını vurgulayarak, "Başaracağımız daha çok şey var. Ancak ilkleri yaşatan ekibin içinde yer aldığım için mutluyum. Basamak basamak ilerledik. Daha yaşatacağımız çok ilk var. Adım adım hedefe doğru emin adımlarla ilerliyoruz." şeklinde konuştu.

Kendilerine destek verenlere teşekkür eden Ahmet, "Bizim yanımızda olanların hissettirdikleri o enerji olmasa biz bunları başaramayız. İyi ki varsanız." dedi.

Ahmet Önder'in de yer alacağı erkekler bireysel genel tasnif finalleri yarın TSİ 20.30'da yapılacak.