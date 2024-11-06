Mardin Büyükşehir Belediyesi başkanıyken İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılarak yerine görevlendirme yapılan Ahmet Türk, belediye binası önünde açıklama yaptı.

"UZATILAN HER ELİ TUTTUK" DHA'da yer alan habere göre bugüne kadar kendilerine uzatılan her eli tuttuklarını belirten Türk, “Orta Doğu'daki gelişmelere baktığımızda; yarın İran'daki gelişmeler, Orta Doğu'da oluşacak bir kaosta, Türkiye'nin nasıl bir duruma geçeceğini bildikleri için bir taraftan el uzatmaya çalışıyorlar. İyi de biz gerçekten bugüne kadar uzatılan her eli tuttuk. REKLAM

"SOFRANIN ÜZERİNDE HİÇBİR ŞEY YOK" Çözüm için her zaman ne yapacağınız konusunda düşüncemizi ortaya koyduk. Dün de ifade ettim, bir sofra kurmuşsunuz ama sofranın üstünde hiçbir şey yok. Ne yapacağınız konusunda hiçbir şey söylemeden, sadece bazı söylemleri dile getirerek Kürt halkını ne ikna edebilirsiniz ne de Kürt halkının taleplerini karşılayabilecek bir süreci başlatabilirsiniz.