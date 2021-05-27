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Yapı Kredi'nin hayata geçirdiği bu özel proje kapsamında, Ahmet Ümit ve Craft'ın kurucusu, yönetmen Çağ Çalışkur ilk olarak Clubhouse'ta 28 Mayıs'ta yapılacak söyleşide dinleyicilerle bir araya gelecek. Ardından Çağ Çalışkur'un yöneteceği canlı kitap okuması Clubhouse Yapı Kredi Kulübü'nde 29 Mayıs saat 21'de canlı olarak okurlarla buluşacak.

15 Haziran'da raflarda yerini alacak 'Kayıp Tanrılar Ülkesi'nin birinci bölümünün okunacağı canlı etkinlikte Zeus karakterini seslendirecek olan Ahmet Ümit'in yanı sıra İpek Bilgin, Alican Yücesoy, Cem Avnayim, Merve Dizdar, Murat Kılıç, Ozan Varol ve Olgu Baran Kubilay gibi deneyimli sanatçılar da seslendirme yapacak isimler arasında yer alacak. Ayrıca etkinlikte yer alacak ses efektleri usta foley sanatçısı Ali Ören'in imzasını taşıyacak.

Kültür sanat alanında Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan etkinlik serisi, 28 - 29 Mayıs tarihlerinde saat 21:00'de Clubhouse Yapı Kredi Kulübü'nden canlı olarak takip edilebilecek.