Ahşap ev taşıyan TIR, tünel girişinde sıkıştı

Sinop-Samsun kara yolunda dün akşam saatlerinde üzerinde ahşap ev taşıyan sürücüsü öğrenilemeyen, TIR, Çiftlik Tüneli'ne girerken, tünelin giriş tabelasına takıldı.

Olay sonrası tünel bir süre trafiğe kapatıldı.

TIR, ekiplerin kontrolünde geri manevra ile tünelden çıkarıldı. Daha sonra TIR’ın üstündeki ahşap evin çatı kısmı sökülerek tekrar tünelden geçmesi denendi.

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Ancak yine tünelden geçemeyen TIR, servis yolundan kontrollü olarak yoluna devam etti.

Tünelde herhangi bir hasar oluşmazken, yol ekipler tarafından kısa süre içinde yeniden trafiğe açıldı.