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        Haberler Televizyon 'Aile' bu hafta da AB grubunda en çok izlenen dizi

        'Aile' bu hafta da AB grubunda en çok izlenen dizi

        SHOW TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Aile', heyecan dolu gelişmelerin yaşandığı temposu yüksek bölümüyle bu hafta da izleyicileri ekran başına topladı. AB grubunda en çok izlenen dizi olan 'Aile', sosyal medyada da TT listesinde yer aldı. Final sahnesinde oğlu gitmesin diye Hülya Soykan'ın bir kutu ilaç içmesi, bölüme damga vurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2023 - 12:20 Güncelleme: 29.11.2023 - 12:20
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        'Aile' bu hafta da AB grubunda en çok izlenen dizi
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        SHOW TV'nin sevilen dizisi ‘Aile’nin 22. bölümü; ABC1 20+’da 5.07 izlenme oranı 12.30 izlenme payı, AB’de 4.77 izlenme oranı 13.35 izlenme payı, Total’de 3.04 izlenme oranı 8.08 izlenme payı elde etti. #Aile etiketi 4 saat 30 dakika boyunca TT listesinde yer aldı.

        YAYINLANAN BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Aslan ve Devin yaşanan acı olaylardan sonra birbirine sarılıp aşklarını dolu dizgin yaşamaya devam ederken, Devin’in hamile kalıp kalamayacağına dair verdiği tahlillerin sonucu çıktı. Anne ve baba olabileceklerini öğrenen Aslan ve Devin büyük bir sevinç yaşarken, tüm aile onların bu mutluluğuna ortak oldu. Tek bir kişi hariç; Hülya Soykan.

        Aslan ve Devin, Devin’in babasıyla iş birliği yapıp bu oyunu oynadığı için Hülya ile yüzleşti. Aslan, Devin ve doğacak çocuğuyla başka bir evde yeni bir hayata başlayacağının haberini verdi.

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        Tüm bu yaşananların ardından oğlunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Hülya fenalaştı. Diğer tarafta Bedri’nin kendi oğlu olduğunu öğrenen İlyas, Nedret’e bir gün süre verdi. Bu süre dolana kadar Nedret, gerçekleri Bedri’ye açıklamak zorundaydı ancak oğlunu kaybedeceği için bunu yapamadı.

        İlyas da Nedret için susup bir şey söyleyemedi. Hülya Soykan, eski gücüne kavuşmak için ilk adım olarak çiftlik evin arazisini satın almak için harekete geçti. Açık artırmaya çıkan araziyi başka birisi çok yüksek bir fiyatla satın aldı. Araziyi alanlar Cihan ve Serap çıkarken Hülya bunun üzerine eve döndüğünde başka bir darbeyle daha karşılaştı. Aslan, Devin’in hayal ettiği evi İzmir’de bularak ona sürpriz yaptı.

        İkili; başka bir şehirde, yepyeni bir hayata başlamaya karar verirken, ailecek bir veda yemeği düzenledi. Yemeğe katılmayan Hülya, odasında bir kutu ilaç içerek canına kıymaya kalktı. Bölümün finalinde Hülya’yı yerde baygın halde bulan Aslan büyük bir yıkım yaşarken, bu olaydan sonra neler yaşanacağı büyük merak konusu oldu.

        İşte bölümün şaşırtan final sahnesi;

        Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı dizide onlara Nejat İşler, Canan Ergüder, Selin Şekerci, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik ile usta oyuncular Musa Uzunlar, Ayda Aksel, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

        ‘Aile’, yeni bölümüyle salı günü akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.

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        #show tv aile
        #aile dizi
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