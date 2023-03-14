'Aile'de soğuk savaş yeni başlıyor

SHOW TV'de 'Aile' heyecanı kaldığı yerden devam ediyor...

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'yı başrollerinde buluşturan 'Aile' adlı dizinin bu akşam yayınlanacak 2'nci bölümü dizinin hikâyesine dair birçok ipucunu barındırıyor. 'Aslan' ve 'Devin'in dolu dizgin ilişkisinin yanı sıra 'Aile'nin içindeki olaylar karışırken büyük soğuk savaş da yeni başlıyor.