Devin’in Aslan’a verdiği yılbaşı hediyesi ile hamile olduğunu açıkladığı tanıtımda ikilinin bebeklerinin kalp atışını duydukları duygu dolu anlar ekrana geliyor. Devin’in hamile olduğunu öğrenen İlyas’ın, Aslan’a da evlat acısı yaşatacağını söylemesi gerilimi artırıyor. Aslan ve Devin trafikteyken arabalarına doğru saldırı düzenlenirken, “Aslan ve Devin’e bir şey olacak mı?” sorusunun yanıtı merakla bekleniyor.

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‘Aile’nin özgün senaryosunda Hakan Bonomo imzası yer alırken, yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Gökçen Usta üstleniyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Selin Şekerci, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik ile usta oyuncular Musa Uzunlar, Ayda Aksel, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.