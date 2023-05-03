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'Aile' heyecan dolu bölümüyle yine birinci oldu

SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Aile', dün akşam yayınlanan bölümüyle AB’de 8.37 izlenme oranı (rating) 24.34 izlenme payı (share), ABC1 20+’da 7.97 izlenme oranı (rating) 19.60 izlenme payı (share) elde ederek gecenin birincisi oldu. Dizi Total’de ise 4.51 izlenme oranı, (rating) 12.22 izlenme payı (share) ile adını üst sıralara yazdırdı

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  • 'Aile' heyecan dolu bölümüyle yine birinci oldu

    SHOW TV’de yayınlanan Ay Yapım’ın sevilen dizisi ‘Aile’, dün akşam yayınlanan 9'uncu bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. 'Soykanlar' ile 'İlyas Koruzade’nin karşı karşıya geldiği final sahnesinde nefesler tutulurken, iki aile arasında yaşanacaklar şimdiden büyük heyecan uyandırdı.
  • 'Aile' heyecan dolu bölümüyle yine birinci oldu

    Usta oyuncu Musa Uzunlar, 'İlyas Koruzade' karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazandı. Gerilimin yüksek olduğu bölüm, AB ve ABC1 20+ kategorilerinde gecenin birincisi olurken dizi, #Aile etiketiyle de gece boyu sosyal medya listelerinin başlarında yer aldı.
  • 'Aile' heyecan dolu bölümüyle yine birinci oldu

    Yayınlandığı ilk günden itibaren çarpıcı hikâyesi ve oyuncu kadrosuyla bütün dikkatleri üzerine çeken 30 bölümlük dizi ‘Aile’nin dün gece yayınlanan 9. bölümü, AB’de 8.37 izlenme oranı (rating) 24.34 izlenme payı (share), ABC1 20+’da 7.97 izlenme oranı (rating) 19.60 izlenme payı (share) elde ederek gecenin birincisi oldu. Dizi Total’de ise 4.51 izlenme oranı, (rating) 12.22 izlenme payı (share) ile adını üst sıralara yazdırdı.
  • 'Aile' heyecan dolu bölümüyle yine birinci oldu

    Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı ‘Aile’de Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.
  • 'Aile' heyecan dolu bölümüyle yine birinci oldu

    'SERHAT’IN ÖLÜMÜ 'SOYKANLAR’I BÜYÜK BİR TEHLİKEYLE KARŞI KARŞIYA BIRAKTI

    'Serhat’ın öldürüldüğünü öğrenince büyük bir korku yaşayan 'Devin', 'Aslan’ın sorusuna karşılık sessiz kalarak nelere sebebiyet vermiş olabileceğini kabullenmekte zorlandı. 'Serhat’ın telefonunu kapatmayı ihmal eden 'Tuguli', 'Serhat’ın avukatından gelen bir mesaja cevap verdi. Verdiği cevap ise 'Serhat’ın öldüğünü açık etti. Durumdan haberdar olan 'Cihan', avukat 'Suat’ı aradı ve ikili kozlarını paylaştı. 'Suat', susması karşılığında yüksek miktarda para talep etti. 'Cihan', bu süreçte oğlunun nerede olduğunu merak eden 'İlyas Koruzade’nin endişelerini gidermek için 'Serhat’ın yurt dışına çıktığına dair kanıtlar serpiştirdi. 'Aslan' ve 'Devin', 'Yağmur’u da yanlarına alarak güvenlikleri için bir süreliğine çiftlik evine yerleşti. 'Serhat’ın ölüm haberini alan 'Hülya', derinden sarsıldı ve kendi yöntemleriyle ailesini korumak için harekete geçti. 'Suat’ın saklandığı konumu bulan 'Ciha'n, 'Aslan' ile beraber onu yakaladı. Bu sırada 'İbo' ile buluşan 'Hülya', ailelerinin güvenliği için 'Suat' ve eşinin öldürülmesi gerektiğini söyledi.
  • 'Aile' heyecan dolu bölümüyle yine birinci oldu

    'Koruzadeler’ ile yaptıkları anlaşmanın tamamlanmasını isteyen 'Aslan' ise bunu sağlaması karşısında 'Suat’a, kendisini ve eşini koruma altına alacağına dair söz verdi. Uzlaşmanın ardından 'Suat', 'İlyas’ı arayarak oğlu hakkındaki endişelerini giderdi ve 'Serhat’ın vekaletiyle sözleşmeye imza atmak için onay aldı.

    'Aslan' ile 'Ciha'n, avukat 'Suat’ı yakalıyor;

    İzlemek için tıklayınız
  • 'Aile' heyecan dolu bölümüyle yine birinci oldu

    'İLYAS KORUZADE', 'SOYKANLAR'IN KARŞISINDA

    Yaşananlardan sonra kendine gelmekte zorlanan 'Devin', sevdiklerine zarar gelmemesi için suçun 'Suat’ın üzerine atılmasını önerdi. 'Devin’in önerisi karşısında hayrete düşen 'Aslan', karısının git gide karanlık tarafa çekilmesinden dolayı tedirginliğini saklayamadı. Kendisini takip eden 'İbo’yu atlatan 'Aslan', sözleşmeyi imzalamayı başardı ve söz verdiği gibi çifti yurt dışına kaçırmak için harekete geçti. 'Avukat Suat' ve eşi yeni hayatlarına doğru yola çıkarken, 'Aslan' da onların güvende olacaklarını bilerek 'Devin’in söylediği gibi 'Serhat’ın cinayetini 'Suat’ın üstüne atmaya karar verdi. Ancak bu sırada 'Tolga' para almak için 'İbo’ya haber uçurdu ve avukat ile karısının yerini söyledi.
  • 'Aile' heyecan dolu bölümüyle yine birinci oldu

    'İbo', 'Suat' ile eşini ülkeyi terk etmeden yakaladı ve 'Suat’ı infaz etti. Kadınları öldürmeyeceğini ifade eden 'İbo’nun, 'Suat’ın eşine silahı doğrulttuğunda tedirgin olması ise dikkat çekti. Tetiği çekip çekmediği akıllarda soru işareti bıraktı. Finalde 'Kaya’nın sünnet düğünü için bir araya gelen 'Soykanlar', hiç beklemedikleri bir misafirin gelmesiyle şoke oldular. Oğluna ulaşamadığı için şüphelenmeye başlayan, 'Ati’nin telefonu üzerine de artık harekete geçen 'İlyas Koruzade', 'Soykan' ailesinin karşısına dikildi. 'Devin' bu zamana kadar girmediği 'Soykan' çemberinin artık içindeydi.

    İşte heyecanın doruklara ulaştığı o anlar;

    İzlemek için tıklayınız
  • 'Aile' heyecan dolu bölümüyle yine birinci oldu

    YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    “DOST VAR, DÜŞMAN DAHA ÇOK VAR!”

    Bölümün hemen ardından yayınlanan 10'uncu bölüm tanıtımı merakı artırdı. 'İlyas Koruzade' ile karşılaşan 'Devin’in yaşanan durumdan dolayı korkmadığını 'Aslan’a itiraf etmesi şaşırtırken, korkunun aksine güç hissettiğini söylemesi ise dikkat çekiyor. 'Hülya', 'Aslan’a 'Devin’den boşanmasını söylerken, 'Aslan’ın vereceği yanıt merakla bekleniyor.
  • 'Aile' heyecan dolu bölümüyle yine birinci oldu

    'Hülya' ve 'Devin' arasında ipler artık tamamen kopma noktasına gelirken, tanıtıma 'İlyas Koruzade' ve 'Aslan’ın karşı karşıya geldiği anlar damgasını vuruyor. 'İlyas Koruzade’nin “Bir durum mu var?” sorusu üzerine 'Aslan’ın, “Dost var, düşman daha çok var” yanıtı seyircileri yeni bölüm için heyecan dolu bir bekleyişe sürüklüyor.
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