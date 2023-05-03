'SERHAT’IN ÖLÜMÜ 'SOYKANLAR’I BÜYÜK BİR TEHLİKEYLE KARŞI KARŞIYA BIRAKTI



'Serhat’ın öldürüldüğünü öğrenince büyük bir korku yaşayan 'Devin', 'Aslan’ın sorusuna karşılık sessiz kalarak nelere sebebiyet vermiş olabileceğini kabullenmekte zorlandı. 'Serhat’ın telefonunu kapatmayı ihmal eden 'Tuguli', 'Serhat’ın avukatından gelen bir mesaja cevap verdi. Verdiği cevap ise 'Serhat’ın öldüğünü açık etti. Durumdan haberdar olan 'Cihan', avukat 'Suat’ı aradı ve ikili kozlarını paylaştı. 'Suat', susması karşılığında yüksek miktarda para talep etti. 'Cihan', bu süreçte oğlunun nerede olduğunu merak eden 'İlyas Koruzade’nin endişelerini gidermek için 'Serhat’ın yurt dışına çıktığına dair kanıtlar serpiştirdi. 'Aslan' ve 'Devin', 'Yağmur’u da yanlarına alarak güvenlikleri için bir süreliğine çiftlik evine yerleşti. 'Serhat’ın ölüm haberini alan 'Hülya', derinden sarsıldı ve kendi yöntemleriyle ailesini korumak için harekete geçti. 'Suat’ın saklandığı konumu bulan 'Ciha'n, 'Aslan' ile beraber onu yakaladı. Bu sırada 'İbo' ile buluşan 'Hülya', ailelerinin güvenliği için 'Suat' ve eşinin öldürülmesi gerektiğini söyledi.