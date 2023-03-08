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'Aile' ilk bölümüyle zirvede!

Show TV'nin Ay Yapım imzalı uzun süredir merakla beklenen yeni dizisi 'Aile' dün akşam ilk bölümüyle seyirci ile buluştu. 'Aile' ilk bölümüyle hem reytinglerde hem de sosyal medyada zirvede yer aldı

'Aile' ilk bölümüyle zirvede!
HABERTURK.COM

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’yı buluşturan 'Aile' ekran yolculuğuna zirvede başladı. Hem reytinglere hem sosyal medyaya damgasını vuran dizi ilk bölümüyle ABC1 20+’da 8.82 izlenme oranı (rating) 19.87 izlenme payı (share), AB’de 8.31 izlenme oranı (rating) 22.22 izlenme payı (share) elde ederek birinci oldu. Total’de ise 5.89 izlenme oranı (rating) 14.14 izlenme payı (share) elde etti. Dizi izleyicilerin beğenisini toplarken 12 saat boyunca da sosyal medya listelerinden inmedi.

Duyurulduğu ilk günden bu yana kadrosu, hikayesi ve tanıtımlarıyla merak uyandıran ‘Aile’ dizisi dün gece Show TV’de başladı. Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmen koltuğunda yer aldığı dizi Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın dışında Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer’den oluşan kadrosuyla izleyicileri ekran başına kilitledi. Diziye dair sosyal medyada binlerce övgü dolu mesaj paylaşılırken #Aile etiketi 12 saat 50 dakika Twitter Türkiye’de TT listesinde yer aldı. Aynı zamanda Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya ve Nejat İşler de uzun saatler boyunca listelerden inmedi.

Hikaye, Aslan ve Devin’in İzmir uçağında yollarının kesişmesi ile başladı. Aslan, acelesi olan ve taksi bulamayan Devin’i gideceği yere kadar bırakmayı teklif edince olaylar başladı. Kardeşinin yanına hastaneye yetişmeye çalışan Devin, Aslan’ın arabasına bindi. Aslan, Devin’i bırakıp gidemedi. Kardeşi Yağmur ile ilgili sorunlarla ilgilendi. Bu sırada Soykan ailesi meşhur sofralarında toplanmıştı çünkü Yusuf Soykan’ın doğum günüydü. Soykanlar için aile sofrası çok önemliydi, Aslan ise Devin’le tanıştığı ilk gün bu sofraya gelmeyerek kritik bir kuralı çiğnedi. Oğlu Aslan’a saplantılı bir bağlılık hisseden Hülya Soykan için bu büyük bir sorundu.

Aslan ve Devin’in ilk karşılaşması;

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ASLAN VE DEVİN’İN İLK BULUŞMASI ÇOK KONUŞULDU


Aslan ve Devin, İstanbul’a döndüğünde yeniden bir araya geldi. Devin, Aslan’ın kendisinde kalan ceketini geri götürünce Aslan, Devin’i buluşmaya ikna etti. İkili ilk randevusunda hiç tanımadıkları bir çiftin düğününe katılarak çılgınca eğlenip romantik anlar yaşadı. Gecenin sonunda Aslan, kendilerini takip eden bir araçtan kurtulmaya çalışınca Devin, Soykanlar ile ilgili internette gördüğü bilgilerin de etkisiyle gerildi. İkili arasındaki gerilim kısa sürede kavgaya dönüştü. Ancak Aslan, Devin’in peşini bırakmamaya kararlıydı.

Aslan ve Devin’in ilk buluşması;

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Romantik anlar;

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DEVİN, SOYKANLARIN SOFRASINDA

Aslan, Devin’i bir buluşmaya daha ikna etti ancak bu sefer gidecekleri yer çok önemliydi. Aslan, Devin’i evine yani Soykanların meşhur sofrasına getirdi. Başta Hülya olmak üzere herkesi şoke etti. Bu sırada finalde Aslan’ın eski sevgilisi Aysel’in bir trafik kazası geçirdiği görüldü. Hülya ile bir çekişmenin içinde olan Aysel’in bu kazası akıllara “Kazanın sebebi Hülya mı?” sorusunu getirdi. Hülya’nın, Devin ve Aslan ilişkisine karşı ne yapacağı ise şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

İşte heyecan dolu final sahnesi;

İzlemek için tıklayınız

İKİNCİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

Aile’nin yayınlanan ilk bölümünün ardından dikkatleri üzerine çeken ikinci bölüm tanıtımı da yayınlandı. Devin’in Aslan’a “Bizim gibi iki tane ruh hastasının bir arada mutlu olmasının imkanı yok!” dediği anların dikkat çektiği tanıtımda, ikili özel bir davete katılıyor. Aslan ve Devin’in geçirdiği romantik akşamın sonunda neler yaşayacağı merakla beklenirken, çiftin uyumu herkesi büyülüyor.

Aile’nin 2. Bölüm Tanıtımı;

‘Aile’ yeni bölümüyle Salı saat 20.00’de Show TV’de!

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