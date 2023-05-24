'DEVİN' HAMİLE



Yaşanan korkunç patlamadan sonra 'Aslan', ailesinin yaralı ve korku dolu yüzlerine baktıkça 'İlyas Koruzade’ye karşı olan kızgınlığı büyüdü. 'İlyas' iki oğlu arasında bir tercih yapması için ısrarcı olsa da 'Hülya' geri adım atmadı.

'İlyas’ı evinden çıkararak ona ulaşabilmeyi amaçlayan 'Aslan, 'İlyas’ın mahallesine polis baskını ayarladı. 'Aslan', savaştaki bir sonraki adımını attı ve 'Cihan’la beraber yakaladıkları 'Gökhan’ı öldürerek intikamlarını almaya başladılar.