'Aile'nin heyecanla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

SHOW TV’nin ilgiyle izlenen dizisi 'Aile’nin yeni bölümünden yayınlanan ikinci tanıtımında 'Devin’in 'Aslan’a “Sence ben 'Soykan' mı oldum?” sorusunu sorması dikkat çekiyor.

'İlyas Koruzade’nin 'Yağmur’a tedirgin edici bakışları gerilimi yükseltirken, 'Seher Hanım’ın 'Devin’e “Hülya” diyerek seslenmesi şaşkınlık yaratıyor. 'Hülya', 'Devin’e 'Cihan’la yaptığı seansları bildiğini söylerken, 'Aslan' ve 'İlyas Koruzade’nin karşı karşıya geldiği anlar heyecanı giderek artırıyor.

Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı ‘Aile’de Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.