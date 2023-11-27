Aile'nin yeni bölümünden 2. tanıtım

Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı ‘Aile’nin Salı akşamı ekrana gelecek yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Aslan’ın uğradığı saldırıdan sonra yeniden ayağa kalkarak Devin’le eski aşık günlerine geri döndüğü tanıtımda Hülya’nın zor anlar yaşadığı görülüyor. Cihan, Hülya’ya Aslan’ın da gideceğini söyleyerek onu daha büyük bir çıkmaza sürüklerken, Hülya’nın fenalaşması akıllara “Hülya Soykan’a ne oldu?” sorusunu getiriyor.

İşte Aile’nin 22. Bölüm 2. Tanıtımı;

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‘Aile’nin özgün senaryosunda Hakan Bonomo imzası yer alırken, yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Gökçen Usta üstleniyor.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Selin Şekerci, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik ile usta oyuncular Musa Uzunlar, Ayda Aksel, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

‘Aile’ yeni bölümüyle Salı saat 20.00’de Show TV’de!