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'Aile', salı günü SHOW TV'de başlıyor

SHOW TV'de ilgiyle izlenecek olan 'Aile' adlı dizi, izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı 'Aile'nin ilk bölümü 7 Mart Salı günü saat 20.00'den itibaren yayınlanmaya başlayacak

'Aile', salı günü SHOW TV'de başlıyor
HABERTURK.COM

SHOW TV’de ekrana gelecek, Ay Yapım imzalı Aile’nin başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya yer alıyor. Dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

Aile’nin 1'inci bölümünde

“Yanlış sevilen yalnız çocukların hikâyesi…”
Soykanlara ‘aile’ olduklarını hatırlatan tek yerdir sofra. O gün yine tüm ailenin toplanacağı bir sofra kurulurken 'Aslan', amcasıyla ilgili ‘karanlık’ işlerinden birini daha çözmek için İzmir uçağındadır.

'Psikolog Devin' ve 'Aslan’ın yolları işte bu yolculukta kesişir. 'Devin' de kız kardeşinin başını soktuğu yeni bir belayı halletmek üzere İzmir’e gitmektedir. Farklı dünyaların insanları oldukları çok açıktır. Ancak ortak ‘yara’larını keşfetmeleri uzun sürmez; Aileleri...

'Aslan', daha ilk geceden, Soykan Anayasasının çok önemli bir kuralını 'Devin' için çiğner. Bu durum 'Aslan’a saplantılı bir bağlılık hisseden annesi 'Hülya’nın yaklaşan büyük tehlikeyi fark etmesi için yeterlidir; 'Devin'...

Daha önce de pek çok kere oğlunun aileden uzaklaşmasını önlemek için her şeyi yapabileceğini gösteren 'Hülya’nın işi, bu sefer eskisi kadar kolay olmayacaktır.

Ancak işi kolay olmayan sadece Hülya değildir. İzmir uçağındaki karşılaşma, aileden yaralı kahramanlarımızın kendi ailelerini kurmak için çıkacakları zorlu yolun sadece başlangıcı olacaktır…

7 FOTO

'Aile' SHOW TV'de başlıyor - Haberi Paylaş

'Güldürme Beni' başlıyor
"İzleyicilere çok bizden bir hikâye anlatıyoruz"
Güldür Güldür Show

'Aile' SHOW TV'de başlıyor

‘Aile’ ilk bölümüyle 7 Mart Salı saat 20.00’de SHOW TV’de!

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