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'Aile' zirvenin tek sahibi

SHOW TV’de yayınlanan ‘Aile’, salı akşamları zirvedeki yerini kimseye bırakmıyor. Çarpıcı senaryosu ve iddialı oyuncu kadrosuyla çok konuşulan dizi, dün akşam ekrana gelen 5'inci bölümüyle tüm kategorilerde adını birinciliğe yazdırdı. Temponun hiç düşmediği yeni bölüm gece boyunca övgü dolu yorumlar alırken, sosyal medyanın da gündemine oturdu

'Aile' zirvenin tek sahibi
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HABERTURK.COM

'Aile'...
Her yerde zirvede.

SHOW TV'de yayınlanan 'Aile', her hafta olduğu gibi bir kez daha izleyicilerin yoğun ilgisine mazhar oldu.
Her bölümü soluksuz izlenen 'Aile'nin dün akşam yayınlanan bölümü, AB’de 9.16 izlenme oranı (reyting) 24.88 izlenme payı (share), ABC1 20+’da 9.91 izlenme oranı (reyting) 21.39 izlenme payı (share), Total’de ise 5.53 izlenme oranı (reyting) 14.36 izlenme payı (share) elde ederek üç kategoride birinci oldu.

Milyonları ekran başına kilitleyen dizi reytinglerde elde ettiği başarının yanı sıra sosyal medyaya da damgasını vurdu. #Aile etiketi Twitter Türkiye’de 9 saat 20 dakika boyunca TT listesinde yer aldı. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya ile karakterlerinin isimleri de uzun saatler trend listelerinden inmedi.

Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığıAilede Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine; Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

DEVİN, SOYKAN AİLESİNE HIZLI BİR GİRİŞ YAPTI

Devin kendini, Eko’nun vurulmasıyla başlayan ve hastanede devam eden bir ‘Soykan’ karmaşasının içinde buldu. Yaşanan olayların ağırlığını kaldırmakta zorlanan Devin, Aslan’ın kendisine karşı sergilediği ilgisizlik sonucu zor zamanlar geçirir. Saldırıdan sonra Soykanların tehlike altında olduğunu söyleyen Hülya, Aslan ve Devin’in bir süre çiftlik evinde kalmasını istedi. Üst üste gelen bu gelişmelerle başa çıkmakta zorlanan Devin, Eko’nun hayati tehlikesi olmadığı haberini alınca rahatladı. Yaşanan olaylardan sıyrılıp normal hayatına dönmek isteyen Devin kendisinden acil seans talep eden bir danışanını görmeye gitti. Ancak iş yerinde bile Soykan soyadı ve beraberinde getirdiği yükler onu terk etmedi. Danışanın haber yapmak için gelen bir gazeteci çıkması sonucu Devin kendini kaybetti ve panik atak geçirdi. Tüm bunlardan sonra Devin, çiftlik evine gitmeyi kabul etmedi ve kendi evine gitti. Bu sırada Aslan, Eko’yu vuran kişinin peşindeydi.

Aslan, Eko’yu hastaneye yetiştiriyor;

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Devin’in zor anları;

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DEVİN VE CİHAN ARASINDA GERİLİM DOLU KONUŞMA

Yaşananlardan dolayı öfkeli olan Devin ve ona yaşattığı olaylardan ötürü utanç duyan Aslan’la yüzleşti. Devin’in çiftlik evine gitmek için tek bir şartı vardı; Aslan, Eko’yu vuran kişiyi bulduğunda intikam almayacağına söz verecekti. Aslan bu sözü veremeyince, ikili kendi yollarına gitti. Devin, Cihan’la gizli bir buluşma organize etti. Ancak Cihan’ın beklediğinin aksine bu buluşma bir seans değildi. Devin, Aslan’ın daha önce birini öldürüp öldürmediğini sorguladı. Cihan ise Devin’in bu cevabı bildiğini, dahası bu durumdan haz aldığını ve güç zehirlenmesine kapılacağını vurguladı. Gittikçe büyüyen tartışma, Cihan’ın babasının konusunun açılmasıyla beraber zirve noktasına ulaştı.

“Bir gün Soykan olmanın ne demek olduğunu anlayacaksın”

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ASLAN’IN İNTİKAMI ACI OLDU

Aslan, Eko’yu vuran tetikçiden Ati’nin sorumlu olmadığını bilse de onu ölümle korkutup serbest bıraktı. Saldırının sorumlusu ise İbo çıktı. İbo ve Aslan arasında gerilim dolu bir karşılaşma yaşanırken, Aslan amcasını düşmanı ilan etti. Kendisine yapılanları kabullenemeyen Ati, intikam planlarını kurmaya başladı ve hedefine Ceylan Soykan’ı aldı. Aslan, İbo’nun çimento fabrikasında gerçekleştirmeyi planladığı büyük bir sevkiyat olduğunu ve tetikçinin kimliğini öğrendi. Bu konuda bir aksiyon almayan Aslan, istediği sözü yerine getirdiğini söyleyerek Devin’i ikna edip çiftlik evine getirdi ancak bölümün finalinde seyirciyi ters köşe bekliyordu! Devin, çiftlik evinde Aslan’ın yanında uykuya dalarken, ona söylediğinin aksine çimento fabrikasını yakan ve tetikçinin ölümüne sebep olarak intikamını almış olan bir Aslan vardı.

Aslan’ın intikamı;

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YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bölümün hemen ardından yayınlanan 6'ncı bölüm tanıtımı ise heyecanın hız kesmeyeceği temposu yüksek bir bölümün sinyallerini verdi. Devin’in Aslan’a babası öldüğünde ağlayıp ağlamadığını sorduğu tanıtımda Aslan’ın yanıtı şaşırtıyor. Çitflik evinde Hülya ve Devin arasında güç savaşı başlıyor. Hülya’nın emirlerine uymayacağını belirten Devin’in rest çekmesi gerilimi giderek yükseltiyor. Devin’in kliniğini dağıtan Cihan’ın “Ben bozuktum, sen beni daha fazla bozdun” sözleri dikkat çekerken, Aslan’ın üzerinde kan lekeleri olan bir mektubu ağlayarak eline aldığı anlar ise bölüme dair merakı artırıyor.

'Aile'nin 6'ncı Bölüm Tanıtımı;

‘Aile’, yeni bölümüyle salı saat 20.00’de SHOW TV’de!

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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