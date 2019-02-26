Program öncesinde ekibi ile birlikte Ebru Yaşar tarafından ağırlanan Pekkan, yayın saatine kadar yakın dostu ile sohbet ederek hasret giderdi. Börek ve çaylarla demlenen muhabbette Ajda Pekkan'a özel bir program yapmayı teklif eden Ebru Yaşar günün sürprizine imza attı.

Program saatinin gelmesiyle hep birlikte hatıra fotoğrafı da çekilen ekip, mutluluklarını objektiflere de yansıtarak anı ölümsüzleştirdiler.