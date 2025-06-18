Ajda Pekkan, HAYTAP Emekli Hayvanlar Çiftliği’ni ziyaret etti

Ajda Pekkan, afetler ve çeşitli eziyetler sonucu zarar gören çiftlik hayvanlarının güvenli bir yaşam sürdüğü HAYTAP Emekli Hayvanlar Çiftliği’ni ziyaret etti.

HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu, Ajda Pekkan’ın Bursa’daki çiftliğe yaptığı bu ziyarete dair fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Yapılan açıklamada; "Geçtiğimiz hafta sonu değerli sanatçımız Ajda Pekkan, Bursa’daki HAYTAP Emekli Hayvanlar Çiftliğimizi ve üye derneğimiz HEPAD’ın yaşam alanı olan Pati Bahçesi’ni ziyaret etti."

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Açıklama şöyle devam etti; "Çeşitli eziyetlerden kurtarılan çiftlik sakinlerimizin hikâyelerini, HAYTAP Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Kemal Şenpolat’tan dinledi. Anlamlı, samimi ve güzel bir ziyaret oldu. Bu özel anı sizlerle paylaşarak mutluluğumuza ortak olmanızı istedik."

Fotoğraflar: Instagram