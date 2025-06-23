AJet indirim kampanyası 2025: Ajet kampanyası hangi ülke ve rotalar için geçerli, kampanya ne zaman bitiyor?

AJET İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI BAŞLADI!

AJet'ten yapılan açıklamaya göre, bir çocuk için yüzde 20, iki çocukta her bir çocuk için yüzde 25, üç ve üzeri çocukta ise tüm çocuklar için ayrı ayrı yüzde 30 indirimli biletler satışa çıktı.

Kampanya; Almanya, İngiltere, Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsviçre, Danimarka ve İsveç kalkışlı ve varışlı Türkiye uçuşlarını kapsıyor. Bu indirim, iç hat aktarmalı uçuşlarda da geçerli olacak.

Kampanya kapsamında alınan indirimli biletler, 23 Haziran-30 Eylül 2025 tarihleri arasında Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsviçre, Danimarka, İsveç çıkışlı ve Türkiye varışlı, Türkiye çıkışlı ve KKTC hariç bu ülkelere varışlı rotalarda geçerli olacak.

Basic sınıf biletlerde geçerli olan çocuklu ailelere özel indirim kampanyasında ücrete vergi ve harçlar dahil olmayacak.