31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerde yarışacak adayların tanıtıldığı ve AK Parti manifestosunun açıklanacağı toplantı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştiriliyor. Habertürk yazarları, AK Parti için bu kritik günü anlık izlenimleriyle aktarıyor.

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BÜLENT AYDEMİR:



TÜM BELEDİYELERİ İZLEYEN GÖZ

- Adaylar il il, ilçeleri ile birlikte dev ekrandan tanıtılıyor. Salonda kadınların ve gençlerin yoğun ilgisi dikkat çekiyor.

- Seçim şarkılarının da görücüye çıktığı ve coşkuyla karşılandığı toplantıda Genel Sekreter Fatih Şahin Habertürk’e önemli açıklamalarda bulundu. Buna göre, Cumhurbaşkanlığı’nda belediyeleri denetleyen; kaynak israfını önlemeye, hizmetlerin yerindeliğini denetleyeme yönelik bir sistem kurulacak. Burası bütün belediyeleri denetleyecek. Aynı zamanda ikinci denetim birimi AK Parti’de kurulacak. Onlar da kendi belediyelerini denetleyecek.

- Manifestoda imar-iskan konusunda şeffaflığı sağlayacak ve haksız uygulamaları önleyecek bir madde de bulunuyor.

SEVİLAY YILMAN:

AK PARTİ BELEDİYECİLİKLE BÜYÜDÜ



- Belediyecilikten büyüyen ve Türkiye’nin son 16 yılında tek başına iktidar olan AK Parti, 31 Mart’ta da gövde gösterisi ile start veriyor yine.

- “Millet işi gönül işi” ana sloganla kampanyasını başlatan AK Parti’nin tüm belediye başkan adayları çağrılmış salona. Salon tıklım tıklım.

- Teşkilat mensuplarının çoğu içeri giremediği için salonun dışında takip ediyorlar toplantıyı. Erdoğan da her zaman yaptığı gibi salona girmeden dışarıda bekleyen kalabalığa hitap etti. Erdoğan'a İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki eşlik etti. Buradaki coşkulu kalabalığa hitap eden Erdoğan, konuşmasında muhalefete yüklendi.

2023 VİZYONU, GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ

- Kulislere sızan bilgilere göre 31 Mart seçimlerinin en gözde seçmen kitlesi gençler olacak. Özellikle ilk kez oy kullanacak gençleri tatmin edecek. AK Parti'ye oy vermeye ikna edecek çok sağlam argümanların kullanılacağı söyleniyor.

- Bu arada şunun altını da kalın kalın çizmeliyiz... Evet Cumhurbaşkanı Erdoğan salon dışındaki partililerine konuşma yaparken 31 Mart'tan sonra Cumhur İttifakı olarak yeni bir vizyonla belediyecilik hizmeti vereceklerini söyledi. Ancak öğrendiğimiz kadarıyla manifestonun çatısını Erdoğan’ın 1994 yılındaki “belediyecilik anlayışı” oluşturacak. Ana temanın da 2023 vizyonu ve gönül belediyeciliği olacağı söyleniyor...