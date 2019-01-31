Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin seçim manifestosunu açıklıyor.

Erdoğan, Ankara Spor Salonu önünde bekleyenlere seslendi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biraz sonra inşallah 31 Mart yerel seçimlerinin manifestosunu açıklayacağız. Bu manifestoyla birlikte bu yerel seçimlerin çerçevesini çizmiş olacağız. Yerel seçimlere, partimiz MKYK, MYK yoğun bir çalışmayla hazırlandı. Şu anda da bu hazırlıkların neticesinde bu yerel seçimlerde hangi çerçevede neler yapacağız bunlarını hazırlıklarını bitirdik" dedi.

"Bizi zaten özellikle merkezi yönetimde neler yaptığımızı biliyorsunuz. Eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, ulaşımda, enerjide, dış politikada neler yaptık, neler yapıyoruz bunları zaten biliyorsunuz" diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yerel seçimde İstanbul'dan yola çıkarken 3Ç demiştik, çöp, çukur, çamur. Niye CHP demek çöp demektir, çamur demektir, çukur demektir. Biz bunları yok ettik, modern şehirler meydana getirdik. İstanbul'da Binali Bey'le bu yola devam ediyoruz, edeceğiz. Ankara'da Mehmet Özhaseki kardeşimizle bu yola devam ediyoruz, edeceğiz. İzmir'de de Nihat Zeybekci kardeşimizle İzmir'i çok farklı bir şehir haline getireceğiz. Bütün büyükşehirlerde, illerde Cumhur İttifakı olarak yeni bir süreç başlatacağız.

Bir tarafta zillet ittifakı, öbür tarafta Cumhur İttifakı. Cumhur İttifakı'yla; PKK terör örgütünün kol kola girdiği CHP, malum partilere 31 Mart'ta gereken dersi vermeye hazır mıyız?"