AK Parti Seçim Manifestosu'nu bugün açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı manifestoyla birlikte seçim startı da verildi.

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Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen toplantıda seçim startını veren olan AK Parti, ve 81 ilden bin 297 belediye başkan adayını tanıttı. Salonun dört bir yanına 'Gönülden yaparsan gönüller kazanır', 'Değer üreten şehirler', 'Türkiye'nin geleceği, gönül belediyeciliği', 'Önce millet, önce memleket', 'Memleket işi, gönül işi', 'Ak gençliğin enerjisi, Türkiye'nin geleceği', 'Ben değil, biz olacağız istikbale koşacağız' yazılı afiş ve pankartlar asıldı.

81 ilden 40 bin kişinin katıldığı toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 maddelik seçim manifestosunu açıklamasının ardından 1 Şubat itibariyle seçim kampanyası da başladı.

AK Parti yerel seçim hazırlıkları kapsamında bugüne kadar 76 büyükşehir ve il belediye başkan adayını belirledi. AK Parti'nin, Cumhur İttifakı kapsamında Adana, Mersin, Osmaniye, Manisa'da belediye başkan adayı göstermeyerek, MHP'nin adayını desteklemesi bekleniyor.

SEÇİM ŞARKILARI TANITILDI

Toplantının gerçekleştirildiği Ankara Kapalı Spor Salonunda AK Parti’nin yerel seçimler için yürüteceği seçim kampanyası sırasında kullanacağı şarkılar tanıtıldı. AK Parti, 31 Mart yerel seçim kampanyasında toplam da 16 şarkı kullanacak. Salonda 15 şarkı tanıtılırken, 1 şarkının da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın salona girişi sırasında tanıtılması bekleniyor. AK Parti’nin seçim kampanyasında kullanacağı şarkılarda gönül belediyeciliğine vurgu yapılması dikkat çekti.

Seçim şarkılarının isimleri ise şöyle:

“AK Parti Benim, Birlikte Türkiye Olduk, Biz Size Söz Verdik, Bu Vatana Söz Verdik, Canımın İçi Türkiyem, Gönülden Gönüle Bir Yol, İleri Daha İleri, Nereden Nereye, Önce Millet, Sevdamız Halk, Hizmet Aşkı, Güçlü Türkiye, Canı Canan, Biz Yaparız Onlar Konuşurlar.”

Seçim şarkılarının tanıtılmasının ardından AK Parti yerel seçim adayları tanıtıldı.

MAHİR ÜNAL'DAN AÇIKLAMA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal dün yaptığı açıklamada, toplantıda 11 maddelik seçim manifestosunun da açıklanacağını belirtmişti. Mahir Ünal, kampanyanın çevre dostu olduğunu bildirerek şunları söylemişti:

"Görüntü ve ses kirliliği oluşturmayan bir kampanya olması. Bizim seçim kampanyamız çevre dostu, dijital anlık veri alışverişi ve gündemi hızlı şekilde takip edebilen bir karakterde gerçekleşecek. Bu gece 12.00'de akadaylar.com üzerinde seçim kılavuzu, kurumsal kimlik ve seçim müziklerimiz olacak. Bütün teşkilatlarımız bulundukları il ve ilçelerde nasıl seçimi yürüteceklerini görecekler. Seçim kılavuzu üzerinde iki fazımız olacak. Birisi 1-18 Şubat arasında. İkincisi 19 Şubat- 31 Mart arasında olacak. Bu zaman içinde yine televizyon, gazete ve açık havayı kullanacağız. Daha yoğun olarak gündemin belirlendiği sosyal ağlarda AK Parti teşkilat mensupları mesajlarını verecek."

AK PARTİLİ İSİMLERDEN AÇIKLAMALAR

"TÜRKİYE BÜYÜK VE TARİHİ DEĞİŞİMİNİ ERDOĞAN VE AK PARTİ İLE GERÇEKLEŞTİRİYOR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: Türkiye, büyük ve tarihi değişimini Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti'nin kadrolarıyla gerçekleştiriyor.

Ünal, AK Parti 31 Mart Yerel Seçimleri Belediye Başkan adayları tanıtım toplantısının açılış konuşmasında, bugün yeni bir yola aşkla çıkmanın ve yeni bir zafer için hazırlanmanın tanıtımını yaptıklarını söyledi.

Programa ilişkin bilgi veren Ünal, "Önce kampanyamızı tanıtacağız sonra her biri bulunduğu ilde ve ilçede birbirinden değerli adaylarımızı tanıtacağız. Daha sonra Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız, Türkiye ile 'Yerel Seçimler Manifesto'muzu açıklayacak." dedi.

Ünal, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesine değinerek, şunları söyledi:

"İstanbul'da bir şey değişti, Türkiye'de her şey değişti, bir anlayış değişti, bir bakış açısı değişikliği ortaya çıktı. İnsana ve şehire bakış açısı değiştiğinden Türkiye'de her şeyin değiştiğini gördük. 1994'te Türkiye çöpü, çukuru ve çamuru konuşuyordu ama bugün geldiğimiz Türkiye'de biz altyapısı tamamlanmış, eğitimde, sağlıkta ve ulaşımda değişim yaşamış şehirleri, şimdi değer üreten şehirleri ve şimdi artık kültür ve sanat üreten şehirleri konuşuyoruz."

Şehirlerin taleplerini, kimliğini ve tarihi dokusunu koruduklarını belirten Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımız bir şey söyledi, 'Gönül Belediyeciliği' dedi. Gönül kelimesi sadece Türkçede olan bir kelimedir. Biz, işimizi gönülden yaparız, gönüle gireriz, gönüller kazanırız, gönül kırmayız ve 'gönül rahmanın evidir" deriz. Şimdi gönül belediyeciliği ile yolumuza devam edeceğiz. Biz biliyoruz ki büyük değişimler ve tarihi değişimler büyük liderle gerçekleşir. Türkiye, büyük ve tarihi değişimini Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti'nin kadrolarıyla gerçekleştiriyor. Kampanyamız hayırlı olsun."

"GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ DERKEN KASTIMIZ..."

AK Parti Grup Başkan Vekili Naci Bostancı: "AK Parti'nin şehircilik meselesine geçmişten geleceğe nasıl baktığı yer alacak. 2023'e kadar belediyecilikte neler olacak meselesi değil, toplumsal ve politik içeriği olan bir metin olacak. 16 yıldır iktidarız, bu 16 yıl içerisinde Türkiye'nin şehirciliğine çok büyük katkılar yaptık. Türkiye'nin profili değişti, problemleri değişti. Bu toplumun gelişmişliğiyle talepleri arasındaki ilişkidir. Hem geçmişe ilişkin bir muhasebesini yaparak yola devam ederiz. Gönül belediyeciliği derken kastımız, vatandaş ile siyaset arasındaki tamamlayıcı ruh olarak ifade ediyoruz. Geçmişe bakarız, her şeyi muhasebe ederiz, iyi yaptıklarımıza bakarız, özeleştiri yaparız, geleceğe devam ederiz."

TBMM Başkanlığı için adı geçen Bostancı, "AK Parti'nin yetkili kurullarında görüşülür. Şu anda gündeme gelmedi" dedi.

"ÇEVRE ANLAYIŞINI GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: AK Parti manifestosu bir ilkeler listesi olarak karşımıza çıkacak. Biz engelsiz şehirler için çalışıyoruz. Kadınlar, çocuklar ve dezavantajlı vatandaşlarımıza uygun bir manifesto geliştirdik. Çevreci anlayışı geliştirerek devam ettiriyoruz.

"İKİ DÜZEYDE BİR MANİFESTO VAR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Yeni unsurlar içeren bir manifesto. Yeni standartlara, yeni beklentilere uygun bir manifesto. Her yerelin kendine özgü öncelikleri var. İki düzeyde bir seçim manifestosu göreceğiz. Demokrasiyi hiçbir zaman biten bir süreç olarak görmemek gerekir. Bitmiş bir demokrasi tanımı yok. Biz katılımcı anlayış içerisinde, 81 milyon vatandaşımıza uygun şekilde demokratik standartları artırma peşindeyiz.

"BİRBİRİNE YAKIN SONUÇLAR ÇIKABİLİR"

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin: Daha fazla belediyede hizmet etmeye odaklanıyoruz. Bu işbirliğinin tabandaki yansımasının genişlediğini görüyoruz. Karşımızdaki yıkım ittifakının kazanımlarımıza nasıl göz diktiğini görüyoruz. Karşımızda açık ve gizli bir ittifak söz konusu. HDP her adımında ittifaka destek veriyor. Çok yarışmacı bir seçim olacak. Birçok seçim bölgesinde birbirine yakın sonuçlar çıkacağını söyleyebiliriz. İki yapının yarıştığı bir ortamda büyük farklar ortaya çıkmaz.

AK PARTİ'NİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI