AK Parti'nin seçim sloganı belli oldu

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti'nin seçim sloganını açıkladı. Ünal, "Yarın Cumhurbaşkanımız fazların içeriklerini açıklayacak, manifestomuzu paylaşacak" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Ankara Spor Salonu'nda basın toplantısı düzenledi.
Ünal, yerel seçim kampanyasına ilişkin şunları söyledi:
"Bizim bir gerçeklikte genel merkezimiz, bir de sanal ortamda oluşturduğumuz genel merkezimiz olacak. Teşkilatımızın hızlı bir veri alışverişinde bulunduğu, iletişimin kurulduğu bir dijital kampanyamız da olacak. Bu kampanyamız çevre dostu bir kampanya. Görüntü ve ses kirliliği oluşturmayacak. akadaylar.com'u açacağız. Seçim kılavuzumuz, kurumsal kimliğimiz, seçim müziklerimiz olacak. Seçim işleri başkanlarımız seçimi nasıl yürüteceklerini, seçim kılavuzu üzerinden görecekler. Kampanyamızın ilk fazı 1 Şubat - 18 Şubat, ikinci fazı da 19 Şubat - 31 Mart arasında olacak. Bu zaman zarfında televizyonları, gazeteleri ve açık havayı kullanacağız" dedi.
AK PARTİ'NİN SEÇİM SLOGANI
"Yarın Cumhurbaşkanımız fazların içeriklerini açıklayacak, manifestomuzu paylaşacak" diyen Ünal, AK Parti'nin sloganının "Memleket işi gönül işi" olacağını açıkladı.
YILDIRIM'IN İSTİFA KARARI
Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanlığı'ndan istifa kararı hakkında konuşan Ünal, "Binali Bey vakti zamanı geldiğinde kararını açıkladı. Bu CHP'nin yürüttüğü bir spekülasyondu. Binali Yıldırım Bey de açıklamasıyla bu tartışmaya son noktayı koydu" dedi.
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