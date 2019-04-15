Maltepe süreci tamamlanamadığından dolayı AK Parti olağanüstü itirazını bugüne karar yapamamıştı. Önceki uygulamalar ışığında, AK Parti ancak Maltepe sayımı tamamlanıp il birleştirme tutanağının (İstanbul geneli nihai seçim sonucu belgesi) tanzim edilmesi sonrasında İstanbul için olağanüstü itirazını yapabilecekti. Ancak AK Parti’nin İstanbul’da seçimlerin yenilenmesine dair olağanüstü itirazını Maltepe’de sayım işlemi tamamlanmadan yapma üzerinde durduğu öğrenildi.

AK Parti kurmaylarının, “Biz bugün başvurumuzu yapacağız, YSK dilerse sayım tamamlandıktan sonra görüşür” görüşünü benimsediği ifade ediliyor.

Bu bağlamda YSK’nın İstanbul’da seçimlerin yenilenmesi talepli olağanüstü itirazını YSK’ya kısa bir süre içerisinde yapabileceği de kaydediliyor.