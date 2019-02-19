AK Parti, bilişim teknolojileri bağımlılığının bireylerin üzerindeki etkilerinin her yönüyle görülmesi ve değerlendirilmesi, bu bağımlılığın verdiği zararların en aza indirilmesi amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istedi.



AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan önergenin gerekçesinde bağımlılık, "kişinin kullandığı bir nesne üstünde kontrolünü kaybetmesi ve onsuz bir yaşam sürememeye başlaması" olarak tanımlandı.



Bağımlılığın günümüzde sigara, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı gibi türleri bulunduğu belirtilen gerekçede, bunlardan teknoloji bağımlılığının, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gittikçe artması ve cep telefonları, bilgisayarlar ve internet teknolojilerinin yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesiyle ortaya çıkan, kişinin interneti aşırı kullanma isteğinin önüne geçememesine neden olan, internetten yoksun kalındığında kişide gergin davranışlar oluşturan ve sosyal hayatı etkileyen bir bağımlılık türü olduğu ifade edildi.



Gerekçede, teknolojinin sayısız faydaları olmasının yanı sıra kişinin teknoloji kullanımı üzerinde kontrolünün kaybolmasının, teknolojiyi ölçüsüz ve sınırsız kullanmasının, teknoloji bağımlılığına yol açarak ciddi zararlara neden olduğu vurgulandı.



Gece geç saatlere kadar bilgisayar başında kalma, bilgisayardan, telefondan uzak kalındığı zaman boşluktaymış gibi hissetme ve internete girebilmek için yemek yemekten ve arkadaşlarla vakit geçirmekten ödün verme gibi davranışların, teknoloji bağımlılığına örnek olarak sayılabileceğine değinilen gerekçede, bu davranışların çocuk ve gençlerde düşünce süreçlerinin bozulmasına, kişinin duyarlılıklarının azalması ve genel sağlık düzeyinin düşmesine, bu kişilerde obsesif, depresif, kaygılı, düşmanca, korku dolu, şüpheci düşüncelerin artmasına neden olduğu belirtildi.



Yoğun şekilde internet kullanan ve bilgisayar oyunlarıyla zamanını geçiren gençlerin sosyal gelişimlerinin önemli ölçüde gerilediği, özgüvenlerinin düştüğü, sosyal kaygı düzeyleri ve saldırganlıklarının arttığına işaret edilen gerekçede, araştırmaların, internette fazla zaman geçiren çocuk ve gençlerin giderek yalnızlaştığını ve yüz yüze ilişki kurmakta güçlük yaşadıklarını ortaya çıkardığı aktarıldı.



Türkiye'de teknoloji bağımlılığı da dahil olmak üzere çeşitli bağımlılıklarla etkin mücadeleye önem verildiği belirtilen gerekçede, bu kapsamda, 24. Yasama Dönemi'nde Bilgi Toplumu Olma Yolunda Bilişim Sektöründeki Gelişmeler ile İnternet Kullanımının Başta Çocuklar, Gençler ve Aile Yapısı Üzerinde Olmak Üzere Sosyal Etkilerinin Araştırılması Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu ile 26. Yasama Dönemi'nde Uyuşturucu Madde Bağımlılığı ve Yeni Bağımlılık Türlerinin Araştırılarak Bağımlılığın Nedenlerinin ve Alınacak Tedbirlerin Tespit Edilmesi Maksadıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nun önemli çalışmalar yaptığı hatırlatıldı.



Yakın zamanda 2019/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile teknoloji bağımlılığı da dahil olmak üzere uyuşturucu, alkol ve tütün gibi bağımlılıklarla mücadele amacıyla Bağımlılık ile Mücadele Yüksek Kurulunun Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında yeniden yapılandırıldığı anlatılan gerekçede, Bilgi Teknolojileri Kurumu bünyesinde internetin güvenli kullanımını sağlamak ve bilişim şuurunu geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak üzere Güvenli İnternet Merkezi kurulduğu anımsatıldı.



Bu kapsamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca vatandaşlara ailelerin bilinçli medya ve internet kullanımı konusunda eğitim verildiği, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan "16 Yaş Lise Öğrencilerinde Sigara, Alkol, Madde ve Teknoloji Kullanımı" konulu araştırmada, 13 bin 40 öğrenciye ulaşılarak bu yaş grubundaki öğrenciler arasında sigara, alkol, madde ve teknoloji kullanımına ilişkin eğilimlerin tespiti amacıyla çeşitli çalışmalar yapıldığı bildirildi.



Gerekçede, bilişim teknolojileri bağımlılığının bireylerin üzerindeki etkilerini her yönüyle görme ve değerlendirme, bu bağımlılığın verdiği ve verebileceği zararları en aza indirme, teknolojinin daha kontrollü ve faydalı kullanımını sağlayabilme amacıyla problemlerin tespiti ve gereken önlemlerin alınması için Meclis Araştırması açılması talep edildi.