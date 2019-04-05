AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz yeni bir açıklama yapmak üzere kameraların karşısına geçti. Yavuz, yeniden sayımlarda rakamların her geçen gün değiştiğini ifade ederek yeni sonuçları paylaştı.



Yavuz konuşmasında şu ifadelere yer verdi:





Seçim günü 31 bin sandığın hepsinde ayrı ayrı kişiler sayıyordu. Oysa şimdi bu işi seçim kurulları yapıyor. Bu kurullar YSK'nın görüşüne de bağlı olarak yine her partinin temsilcisi bulunmak suretiyle artırılabiliyor. Sandık sayısı fazla olunca süre de böyle uzamış oluyor. Biz ilk günden beri birtakım hata, suistimal ve usulsüzlüklerinden bahsetmiştik.



"ARTIK CHP'DE RAKAMLARI KABUL EDİYOR"



Süreç bizi haklı çıkarmaya devam ediyor. Hatta CHP bizi kabul etmiş gözüküyor. Herşey kamuoyunun karşısında cereyan ediyor. 29 bin fark kapanmaz derken şimdi 'elbette yanlışlıklar var ama biz yine de şu kadar oyla kazanırız'a geldi. Birtakım usulsüzlükler olduğunu CHP'nin de kabul ettiği noktayı yaşıyoruz.

"ÇOK DAHA FARKLI RAKAMLARA ULAŞACAĞIZ"

Biz bugüne kadar kamuoyunu hiç yanıltmadık. Gerçek ortaya çıksın. Milli irade sonucu tam yansısın. Herkes sonucu bilsin ve kabul etsin. Kim nereye oy vermişşe oraya yansısın dedik. Sizlere bir rakam vermek istiyorum. Önce dün verdiğim rakamı aktarayım. 1 Nisan'dan itibaren itiraz sonucu, maddi hataları düzeltme sonucu, biz itiraz ediyoruz seçim kurullları düzeltiyor. İşte bu şekildeki düzeltmeler sonucu AK Parti lehine yazılan oy miktarı 11 bin 109 demiştik. Bugün bu rakamın yani hem maddi hata düzeltimi hem de açılan sandıklarda düzeltme sonucu Ak Parti lehine düzelttiği sayı bugün itibarıyla 13 bin 969'dır. Uğraşımız, çabalarımız devam edecek. Göreceksiniz çok daha farklı rakamlara ulaşmış olacağız.



"CHP İLE FARK 18 BİNİN ALTINA İNDİ"



Yavuz bir gazetecinin sorusu üzerine şu karşılığı verdi: "Fark 18 bin altına indi. Bakın 29 binlerden 18 binlerin altına inen bir rakamdan bahsediyorum"