31 Mart yerel seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre, seçimi önde kapatan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, "17 ilçede sayım bitti, şu anki fark 18 bin 742" dedi.

Ekrem İmamoğlu, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, "Şu anda fark 18 bin 742, 17 ilçede sayım bitti. Tutanağa bağlandı, YSK sistemine girdi. Toplam 119 bin 652 geçersiz oy sayıldı. Toplam 318 bin geçersiz oy var. 5'te 2'si gibi bir orana tekabül ediyor. Şu anda 198 bin oy daha var. Bazı ilçelerde çok yavaş sürdüğü eleştirisi geldi. Böyle devam ederse haftalar sürer. Sonra hızlandığı haberi geldi. Benim edindiğim intibaa bu haftasonu bitmesi gerekiyor. 18 bin ile 20 bin arası bir banta oturacak. Yüzde 5-10 yanılabiliriz. 120 bin oyda bin 200 fark etmiş" dedi.

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