AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, geçersiz oyların sayımına ilişkin açıklamada "Maddi hataların düzeltilmesi için çalışmaları yürütmüştük. İlçe seçim kurullarına itirazlarımızı yapmıştık. Bir kısım ilçelerde geçersiz oyların sayımına, bir kısım ilçelerde tamamının sayımı söz konusu. Bu süreç sonucunda ortaya çıkan rakamları itiraf etmek üzere huzurunuzdayız. 1 Nisan'dan itibaren, 530 sandıktaki güncelleme sonucu AK Parti lehine 11 bin 109 oy düzeltilmişti" diye konuştu.





AK Partili Yavuz'un ardından 31 Mart seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre en yüksek oyu alan CHP'li Ekrem İmamoğlu da bir açıklama yaptı. İmamoğlu şöyle konuştu:



İlkokul öğretmenim vardı,'öğretmenim beni mutlaka arardı' diye üzülüyordum. Sonra bir dostumuzdan 10 yıl önce rahmetli olduğunu öğrendim. Songül Ay öğretmenimi rahmetle ve minnetle anıyorum.Sonrasında ortaokulda Mustafa, lisede Ömer öğretmenim vardı. Onlar da benim de ahlâklı ve kaliteli matematik öğrenmeme katkı sunmuştu. Bugün sağlıklı bilgi vermede titiz davranıyorsam, eğitimcilerin bana kattıklarıdır. Onun için eğitimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha düşünüyorum.

"GÜNÜN SONUNDA 18-20 BİN ARASI FARK KORUNACAK"



Geçersiz oyların sayımı bitmiş durumda. Genel Başkan yardımcımız da sayıları verdi. Aradaki fark 19 bin 552. Yani 21 bin civarındaki rakamlardan bu süreç başladığından buraya indi. Bu farklar dengeli bir şekilde devam ediyor. Arkadaşlarımın yaptığı simülasyona göre artı eksi değerlere göre günün sonuna 18 bin ila 20 bin arasındaki fark korunarak bu süreç tamamlanacak. Geçersiz oyların sayılmasının bizi götüreceği sonuç budur. Halen efendim kameralar önünde başka sayımlar da yapılsın diyen, rakibimiz adına konuşan yetkili arkadaşlar, titrini söylemek istemiyorum ne acı ki, seçimden önce dünyanın en güvenilir sistemini ağızları dolu dolu anlatırken, seçimden sonra oradaki hakime, memura, müdüre, vatandaşlarımıza bile güvenmeyerek kameralar önünde olsun çağrısını yapmalarını bir talihsiz olarak görüyorum.

Efendim 500 küsur sandıktan 11 bin oyumuz attı. Bahsedilen 500 küsur oyda 11 bin oy arttı dedikleri sayı 1 Nisan'da bizim ulaştığımız aradaki 27 bin farktan sonra itirazlar vardı. Doğru rakibimizin oyu 11 bin civarında arttı. Aynı şekilde bizim oylarımız 3 bin 500'lere arttı. Zaten oradan 21 binlere geriledi. Burada bir algı yönetilmeye çalışıyor. Öyle değil sandıklarda yapılan 177 oyumuz varken 1 yazılmış bize. Bizde olduğu gibi rakibimizde de oldu. Bu hatalar düzeltildi. Şu anda 19 bin 552 11 ilçede geçersiz oyların sayılmasından sonra gelinen süreç. Bana bu özgüvenimi sağlayan o kıymetli öğretmenlerimin ellerinden öpüyorum.



"KEŞKE İMKAN OLSA DA HER GÜN GİDEBİLSEM"

Benim Anıtkabir ziyaretimi bazı medya kuruluşları sıklıkla döndürerek sanki ben yanlış bir iş yapmışım gibi bunu kamuoyunun önünde tartıştırmaya çalışıyorlar. Fırsatım olsa senenin 365 günü Anıtkabir'e giderim kardeşim. Dua ederim, minnet duygularımı dile getiririm, gitmeden de ederim. Onun silah arkadaşı olan dedemi anarım. Açıklama yaparken sağa sola giderek imza atıyor diyenlere duyuyorum, Anıtkabir'e gitmek sağa sola gitmek değildir. Memlekete özendir, birliğine, dirliğine olan saygıdır. İlk yapmam gereken şeyi yaptım, Anıtkabir'e ziyaret ettim. Ziyaretimin sonrasındaki yazdığım metin, bence beni eleştirenler tarafından okunması gereken güzel bir yazı olduğunu düşünüyorum. O yazıları yazmamdaki karakterimi ve bugünkü benliğimin oluşmasında o güzel öğretmenlerimin katkısı vardı, minnet duygularımı tekrarlıyorum.



"ÖNCE BUNLARI DÜZELTİN SONRA ELEŞTİRİN"

Benim imzamı eleştiriyorlar. Televizyon kameraları şuradan 500 metre dönsünler en az 200 afiş görürler. Rakibimin İstanbul'u on binlerce afiş doldurmasının sadece 500 metredeki sayısını sizinle paylaştırıyorum. 3 bin küsur oyla kendilerini başkan ilan ettiler. Sonra bütün şehri afişlerle donattılar. Bundan vazgeçtiler, toplamaya başladılar. Sonra tekrar karar değiştirdiler, daha fazla asmaya başladılar. Sonra dediler ki 'Biz 25 ilçeyi kazandık onun için asıyoruz'. Tekrar uyarıyorum, yarın birlikte olacağız, başkan arkadaşlarımıza aldıkları oylar helali hoş olsun diyorum. Hayatta görmedikleri şekilde benimle uyumlu çalışacaklar. Onlara haksızlık yapıyorsunuz. Keşke Binali Yıldırım'ın değil onların resimlerini assaydınız. Önce bunları düzeltecekler sonra benim imzamı ve yazımı eleştirecekler.