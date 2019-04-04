Havacılık tarihinin en büyük lojistik operasyonu başlıyor. Büyük Göç adı verilen Türk Hava Yolları'nın ( THY) Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci bu gece 03.00'te başlayacak. Toplam 45 saat sürecek taşınma 6 Nisan Cumartesi gecesi saat 23:59'da tamamlanacak.

5 BİN TIRLIK YÜK TAŞINACAK



Taşınma planlaması bu gece 686 tırdan oluşuyor. 700 THY aracı da taşınmaya eşlik edecek. Büyük Göç'te, Atatürk Havalimanı´ndan İstanbul Havalimanı´na yaklaşık 47 bin 300 ton ağırlığında 10 bir parça malzeme taşınacak. Taşınacak malzemeler arasında 44 ton ağırlığındaki uçak çekme aparatları ve çok hassas aletler de bulunuyor. 5 bin TIR hacminde malzemeye eş değer bu yükü taşıyacak TIR'ların 45 saatte kat edeceği toplam mesafe 400 bin kilometre olarak hesaplandı.

ÜÇ NOKTADA KRİZ MERKEZİ OLUŞTURULDU



Bu büyük operasyonda bin 800´den fazla çalışan görev alacak. 40 kilometrelik yolun içerisinde 5 ayrı istasyon kuruldu. Taşınma süreci için AKOM, Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı olmak üzere üç farklı noktada kriz merkezi oluşturuldu. Kriz merkezlerinde, taşınmaya konu edilen tüm unsurların temsilcilerinin 45 saat boyunca hazır bulunacak.







Büyük Göç sırasında bazı yollar trafiğe kapatılacak. Basın Ekspres yolu en kritik atar damarı oluşturuyor. Sürücülerin alternatif yol güzergahlarını kullanmaları gerekecek.



ATATÜRK HAVALİMANI İLE MAHMUTBEY KAVŞAĞI 26 SAAT TRAFİĞE KAPALI OLACAK



Atatürk Havalimanı ile Mahmutbey Batı Kavşağı istikameti 5 Nisan'da saat 22.00 ila 6 Nisan saat 23.59'da 26 saat trafiğe kapatılacak.



Mahmutbey Batı Kavşağı ile İstanbul Havalimanı istikameti 5 Nisan saat 22.00 ile 6 Nisan saat 10.00 arası 12 saat trafiğe kapalı olacak.



BASIN EKSPRESS YOLU 9 SAAT KAPATILACAK



İstanbul Havalimanı ile Atatürk Havalimanı arasındaki Kuzey Marmara Otoyolu ile Basın Ekspress yolu, Mahmutbey batı kavşağı ile Yeşilköy havuzlu Kavşağı istikametinde 6 Nisan saat gece 01.00 ila 6 Nisan saat sabah 10.00'a kadar 9 saat trafiğe kapatılacak.



Yavuz Sultan Selim ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun Reşadiye Kavşağı ile Yassıören Kavşağı istikametinde 5 Nisan saat 22.00 ile 6 Nisan saat 10.00 arası gidiş ve geliş yönünde 12 saat trafiğe kapatılacak."

THY'nin İstanbul Havalimanı'na 29-30 Ekim 2018'de taşınması planlanmış, bu tarih 30-31 Aralık 2018'e ertelenmişti. Muhtemel olumsuz hava şartları, taşınma güzergâhı trafiğe kapatılacağı için yaşanması muhtemel mağduriyetler, taşınma işleminde kullanılacak 700 adet aracın geçici tescil işlemlerinin tamamlanmaması, yeni havalimanında görev yapacak gümrük ve emniyet personelinin eğitim ve tayin süreçlerinin tamamlanmaması gibi nedenlerle taşınma tarihi önce 3 Mart 2019'a daha sonra da 5 Nisan'a ertelenmişti.



İKİ HAVALİMANINDA UÇUŞLAR 12 SAAT TAMAMEN KESİLECEK



İki havalimanında aynı anda uçuşların tamamen kesildiği 12 saatlik bir süreç olacak. 6 Nisan sabahı saat 02:00 ile 14:00 arasında Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı tüm tarifeli yolcu uçuşlarına kapalı olacak.

6 Nisan saat 02.00'de Atatürk Havalimanı'nda son uçuş yapılacak. İstanbul Havalimanı'nda uçuş 6 Nisan 14.00'te yapılacak.



ATATÜRK HAVALİMANI'NDAN SON UÇUŞ SİNGAPUR'A



Atatürk Havalimanı´ndan yolcu taşıyacak son uçak, Atatürk Havalimanı - Singapur uçuşunu gerçekleştirecek.

İLK UÇUŞ ANKARA'YA



Büyük Göç sonrası gerçekleşecek ilk uçuş ise İstanbul Havalimanı - Ankara Esenboğa Havalimanı uçuşu olacak. 29 Ekim 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan ve kısmi olarak tarifeli seferlerin gerçekleştiği İstanbul Havalimanı'ndan icra edilecek uçuşlar kademeli olarak artırılacak.

SABİHA GÖKÇEN'DE PASAPORT BANKOLARININ TAMAMI 24 SAAT AÇIK KALACAK

Sabiha Gökçen Havalimanı, pisti taşınma takvimi süresince yani 48 saat boyunca açık kalacak. Pasaport bankolarının tamamı da yine 24 saat boyunca açık kalarak pasaport işlemleri sırasında sıra oluşmasının önüne geçilecek. Ayrıca Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal İşletmecisi İSG'nin operasyon birimleri, taşınma takviminde 24 saat hizmet vererek oluşabilecek sorunların önüne geçecek.

İETT İKİ HAVALİMANI ARASINDA 15 GÜN ÜCRETSİZ RİNG SEFERİ YAPACAK



İETT, Atatürk Havalimanı'na yanlışlıkla gelen yolcular için İstanbul Havalimanı'na direkt 15 gün süreyle ücretsiz taşıma yapacak.



HAVAİST 20 HATTA HİZMET VERECEK



İstanbul Havalimanı'na taşımacılık hizmeti veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Otobüs AŞ'ye bağlı HAVAİST, 6 Nisan'dan itibaren 7/24 hizmete başlayacak.HAVAİST, 6 Nisan'dan itibaren il genelinde 20 ayrı hat ve 65 durakta 150 otobüsle 7/24 hizmet verecek. Yolcular, "HAVAİST" mobil uygulamasının Android ve IOS işlemciyle de en yakın hareket noktasını, hareket saatlerini, varış süresini öğrenebiliyor.