THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınmanın yüzde 25'inin tamamlandığını belirtti. Aycı, "Büyük Göç'ün en büyük adımını atacağız. 45 saatlik taşınmayı tamamlayacağız." dedi. Aycı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Dünyanın en büyük göçünü başlatmak üzereyiz. Şimdi en büyük adımı başlatacağız. 5 nisanla başlayacak olan süreç 45 saatlik süre içerisinde bu taşınmayı tamamlayacağız. Yeni yuvamıza kavuşacağız

- Elbette taşınma sırasında zaman zaman hesapta olmayan aksaklıklar meydana gelebilir. Herhangi bir aracımızda duraksama arıza meydana gelirse oraya müdahale etmek için 40 kilometrelik yolun içerisinde 5 ayrı istasyon kurduk.

- Basın Ekspres yolu en kritik atar damarı oluşturuyor. Bu yolun kapanması mümkün olacak. Biz de taşınmayı en büyük süratle gerçekleştireceğiz.

- Yaşatacağımız bir olursa şimdiden arkadaşlarımız adına kurumumuz adına şimdien özür diliyorum. İlk uçuşumuzu Ankara'ya yapacağız. Atatürk Havalimanı'nın son uçuşu Singapur'a olacak.



- Tasranfes yolculuğun özellikle merkezi İstanbul olacak.