AK Partili Turan: '3 dönemlikler aday olmasın'

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, TBMM'deki makamında gazetecilerle bir araya geldi ve gazetecilerin sorularını cevapladı.



Turan, yerel seçimlerle ilgili olarak, "Biz Meclis'te gençleştirmeyi başardık. Aynı şeyi belediyelerde de bekliyoruz. 3 dönem belediye başkanlığı yapanlar, kendi iradesiyle aday olmayarak genel merkezi rahatlatmalı. İstisna olabilir. 'Ben olmazsam parti batar' anlayışı partimiz açısından söz konusu olamaz. Halk tarafından kadrolarda gençleşme beklentisi var" ifadesini kullandı.



MHP ile ittifak konusunda ise Turan, "İl il, ilçe ilçe tam bir ittifaktan söz etmek doğru değil. Küresel ataklara karşı milli duruş sergileyen partilerle yan yana olmak önemli. Ama şu an için bir formül geliştirilmedi. MHP'nin İstanbul için aday göstermemesi ittifak ile ilgili değil iyi niyet göstergesidir" değerlendirmesini yaptı.

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