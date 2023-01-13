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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan Habertürk'e açıklamalar

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan Habertürk'e açıklamalar

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan Habertürk'e açıklamalar
HABERTURK.COM

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan Habertürk'e açıklamalar...


6'lı Masa diye ifade edilen yapı ortaya koydukları güya alternatif modelin ne kadar anlamsız, siyaset felsefesinin dışında bir metod olduğunu öğrenme imkanı buluyoruz. Ortada Bakan paylaşımlarından başlayın, muhtemel krizlere, kendi aralarındaki kavgalara hep beraber şahitlik ediyoruz. 6'lı Masa'nın kurtlar sofrası değil, tilki masası olduğu ortaya çıktı. Herkes kendi dışındaki partilere rakip olarak bakıyor. MHP bizim rakibimiz değil refikimiz. Herkesin eteğindeki taşı döksün. İddialara bakın, kriz, kaos, kavga, ganimet paylaşımı gibi kavgaları görüyoruz.

Farklı kesimlerin fikir tartması başka bir şey ganimet kavgası başka bir şey. Tek adamlık iddiası külliyen reddettiğimiz bir şey. Türkiye son 5 yıl içinde tabii ki krizler yaşadı; ama dünyada petrol 10 kat arttığı dönemde, savaşların, pandemilerin yaşandığı dönemde, Türkiye hasarları çabuk onardıysa, çarklarını döndürmeye büyük başarıyla yürüttüyse bu sistemdendir. Dünyanın krizine rağmen Türkiye'yi sahil selamete rahat ulaştırmak başka bir sistem. Bizim zaman zaman bakanlarımız değişiyor ama kriz olmadan değişiyor. Tek adam iddiası uluslararası egemen güçlerin sevmedikleri adamlara söylediği bir sözdür. İsveç'te gördünüz. Tek adam her seçime girer mi, her seçimde yarışır mıydı?

Yönetirken bir imza gerekir, bir adam gerekir. O adamın partisi var, MYK'sı, MKYK'sı var. Ne demek tek adam? Halkımız referandumla onay vererek bu sisteme geçti. Dünyada hiçbir topluluğun aldığı bir hakkı geri vermişliği yok. Dünyada hiçbir millet aldığı hakkı geri vermez. Başkanlıktan asla parlamenter sisteme teknik olarak, felsefi olarak geçiş yok. Halk bir kere bu yetkiyi vermez. Parlamenter sisteme geçmek için 400'den fazla vekil alması lazım. Hadi aldılar diyelim, referanduma gitmek durumundalar. Referandumu kazandılar diye düşünelim. Tüm liderlere soruyorum; Türkiye'nin en çok oy alacak partisi eski sisteme göre Başbakan olma ihtimali hangisi? Sayın Erdoğan'ın önünü açmış olurlar. Sayın 20 Erdoğan'ın 20 yıllık siyasi tarihinde en büyük oyu alarak seçileceğini biliyorum. Gittiğimiz yerlerde millet bizimle sıkıntısını paylaşıyor, 'şu derdim var ama sen çöz' diyor. Halkın içindeyiz, halkımız 'yaparsa Erdoğan yapar' dediğini biliyoruz. Erdoğan tarihin en çok oyunu alacak iddia ediyorum.

Seçime kalmış 3-5 ay. Anayasa'nın gereği olarak seçimin tarihi 18 Haziran'dır. Geçen Meral Akşener ve açıklama yaptı. 'Hava sıcak seçim yapmayacak' dediler. Bu çok cahilce açıklama. Haziran seçimlerinin hiç şikayetçisi değiliz. Aklın yolu bir. Herkes Haziran seçimlerindeki engellere baksın. Hac meselesi var. Okulların tatili meselesi var. Kurban Bayramı var. Bunlara baktığımızda '18 Haziran'a razıyız ama halkın daha rahat oy kullanmaya tarih bulalım' diyoruz. 18 Haziran'a en yakın tarih hangisi ise onu yapmak lazım. Anayasa 116, 'Meclis beşte üç çoğunlukla görüşülür, tarih belirlenebilir' diyor.

Biz siyasi polemik yapmayı değil iş yapmayı tercih ediyoruz. Yalandan, dedikodudan, iftiradan çok ağzımız yandı. İsveç'teki kötü tablo Avrupa'nın içine düştüğü hazin tablosu tam kendisi. Sayın Cumhurbaşkanı 'yapmayın terör sizi vurur' demişti. Terörün dili, dini, milleti olmaz dedik. İsveç'teki o görüntü acilen adım atmaları, net karar almaları gereken konudur. NATO sürecinde terörle ilişkisi durdurulmazsa, üyelik sürecine Türkiye'nin 'evet' demeyeceğini duyurmuş oldu. Avrupa'nın tavrını Türkiye izleyecektir. Sayın Erdoğan'a ilişkin kötü görsel, Erdoğan'ın kendisine değil, büyüyen Türkiye, oyunları bozan Türkiye demek. Bunu sevmeyen insanların yaptığı iş bu. Erdoğan'ın kaderiyle Türkiye'nin kaderi özdeşleşti. Onun için bunu yapıyorlar. Her konuda kavga edelim, polemik yapalım ama ulusal konularda, terör konularda, dış meselelerde mutlaka beraber olalım. Biz muhalefetin zaman zaman büyükelçilere şikayet edilmesinden bıktık. Muhalefetin bu konudaki tavrı yerinde, en azından milli meselelerde devamını bekliyoruz.

Anayasa değişikliği meselesi 1 aydır çalışılıyor. Birisi tamamen komisyonun gündemi. Bu konuda toplum hassasiyetini ifade ederek çalışma yapıyor. Referanduma ilişkin değişiklikle, bir komisyonun atmış olduğu adımın aynı gün dokunulmazlıklar niye geldi diye sorulmasını garip karşılıyorum. Biz büyük nezaketle bütün partilere gidip derdimizi anlattık. Metin götürmedik. 'Ne diyorsunuz, nasıl yaparız' dedik. Biten metni götürmeyi teklif ettik. Başka bir bahane ile hayır dediler. Anayasa teklifi için randevu konusu kapandı artık. Cumhurbaşkanımız 400'ü aşarsak referanduma gitmeyeceğimizi beyan etti. Şahsi kanaatim 600'le geçmemiz lazım ki, bir daha Türkiye'nin eğitim tarihinde, siyasi tarihinde bu konunun tartışılmamasını istiyorum. Davette bulunuyorum, gelin tekrar görüşelim, metinde eksiklik varsa revize edelim gerekirse. Türkiye'nin tarihinde oybirliğiyle 600'ü geçen metin olsun.

Öngörülen sistem Türkiye için büyük bir krizdir, sorundur. Şimdi hiçbir anlamı yok. Kim olursa olsun sistem ortaya çıktı. 6 Parti'nin ortak yönetme iddiasıyla birlikte Cumhurbaşkanı değil de özel kalem, adını koymuş oldular. İsmin kimin olmasının anlamı yok. Yunanistan, Suriye, Kürt meselesinde 6'lı Masa'nın ortak iki cümlesi yok. Daha şimdiden bakan kavgası yapan bir siyasal anlayışın ne anlamı olabilir ki? Adamlar dedi ki, '6'mız aynı yöneteceğiz'. Bu tabloda kimin güçlü kimin zayıf bir kıymeti kalmadı artık.

Biz sayın Erdoğan'ı iktidarda olduğu için sevmedik, bu ülkede çok büyük adımlar attığı için, vesayeti yıktığı için sevdik. İktidar olmak veya olmamak dünyanın sonu veya başı değil. Göreceksiniz sayın Erdoğan'ı da onun ittifakı ve partisini bu millet çok farklı lider yapacaktır. ARGE Başkanımız Mustafa Şen Bey, dün itibariyle yüzde 52'nin üzerinde bir oydan bahsetti. AK Parti son aylarda toplumun tüm kesimlerin sosyal dertlerini görerek, masaya yatırıp, çözmek için adımlar attı. Her adımın milyonlar karşılığı var. KHK borçları, icralar, sözleşmeli personel meselesini düşünün. Kimin ne sorunu varsa AK Parti masasının gördüğü insanlar. 20 yıl içerisinde çok geri kalmış olan altyapımızı AK Parti hükümeti büyük bir motivasyonla bitirdi. Şimdi bireysel refahın çok önde olduğu bir dönem yaşıyoruz. Köprü, yol, hastane yapmaktan bireysel derdi unuttuk belki de. Ama şimdi bu sorunun çözümü için adımlar atıyoruz.

Türkiyemizi son 20 yıl içerisinde karış karış gezerek, toplantılar mitingler yaptık. Şimdi geldiğimiz yerde İzmir'le Diyarbakır'ın, Çanakkale ile Şırnak'ın farkı yok bizim için. Muazzam bir dönem yaşıyoruz. Önceden belki meselelere Kürtlerin, Alevilerin sorunları diye bakılabiliyordu. Şimdi Türkiye'nin sorunu olarak bakıyloruz. Bir dönem yapılan hatalı politikalarla geri kalmışlık olmuş, şimdi yok. Mesele Güneydoğu meselesi değil Türkiye meselesidir. Türkiye'nin 85 milyon seçmeni var. Laz seçmen, öğrenciler şöyle seçer, kadınlar böyle yapar diyor muyuz? 85 milyon eşit bakmak durumundayız. Kürt seçmeni ifadesini doğru bulmuyorum. En çok Kürt vekil bizde var. Türkiye'nin üniter yapısını en iyi temsil eden, koruyan, kollayan parti biziz.

HDP'nin Kandil avukatlığı varsa buna itirazımız var. Biz HDP'yi bölücülük yapma iddiasındaki bir ayağı Kandil, bir ayağı Avrupa'da bir parti olarak görüyoruz. Teröristi arabasında gezdiren, teröristin telefonunu polisten saklayan, halkı sokağa çağırıp yüzlerce kişinin ölümünü sağlayan bir anlayış varsa bunun mutlaka bedeli olur. Amiyane tabirle özür diliyorum 'tükürüğümle boğarım' diyen anlayışın bedeli olur. HÜDAPAR bu ülkenin kıymetli partilerinden bir tanesi. Biz ittifakımızı genişletmek istiyoruz. HÜDAPAR veya başkası Türkiye'nin büyümesine omuz verecek kim varsa, yürümekten şeref duyarız. Türkiye'nin emperyalizme karşı dik durmasında yanımızda duran kim varsa onunla yol yürümekten onur duyarız.

Babacan da, Davutoğlu da bizim partimizde görev yaptılar ve ayrıldılar. Ayrıldıklarında şu iddiaları vardı; sözümona el kaldırıp tüm Anadolu'yu ayağa kaldırıyordu. Benzer iddialar sayın Babacan'da da vardı. Halktan oy alamadılar. Çanakkale'den biliyorum, kovduğumuz birkaç adam dışında oraya giden olmadı. Babacan, Türkiye'nin geride bıraktığı tartışmaları başka siyasi kanatlardan oy alabilir miyim diye farklı gündeme evrildi. Türklüğü tartışılacak söylemlere girdi. Bunlar anlamsız tartışmalar, toplumun sinir uçlarıyla oynamanın ne onların kendisine ne topluma faydası olmaz kanaatindeyim.

Türkiye'nin bu tür tartışmaları aştığını düşünüyorum. Türklük tanımından rahatsız olmayan bir siyasal akımın olmaması gerektiği kanaatindeyim. Adam Türkçe bilmiyordur, bunların hepsi tartışılabilir. Kürtçe başta olmak üzere tüm talep edilen dilleri seçmeli olmak kaydıyla imkan vermiştir. Üniter yapıyı bozan, ana dili bozan anlayışın Türkiye'de karşılığı olmadığını düşünüyorum. Ben Türküm, Balkan göçmeniyim gurur duyuyorum. Siz Kürt olabilirsiniz. Mesele 85 milyon içinde beraber olmaktır. Türkiye'nin anayasasında bu tartışmalar yazılı metne dönüştürülmüştür.


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