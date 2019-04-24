Habertürk'ten Mehmet Demirkaya'nın haberine göre uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu kurulmasını içeren CHP Grubunun teklifi de Ak Partili üyelerin oylarıyla reddedildi.



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun başkanlığında toplanan İBB Meclisi, Meclis İhtisas Komisyonlarına üye seçilmesi ve çeşitli birliklerde görev yapacak meclis üyelerinin seçimi yapıldı.

23 ihtisas komisyonlarındaki üye sayısı, Ak Parti’nin önerisi ile 9’dan 8’e düşürüldü. Her komisyonda 5 Ak Partili, 3 CHP’li üye görev yapacak. Birliklere gönderilecek üyelerin tamamı ise Ak Partili üyelerden seçildi.



CHP'NİN İKİ TEKLİFİ OY ÇOKLUĞUYLA REDDEDİLDİ



CHP Grubu, var olan komisyonlara ek olarak “Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu”, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu” kurulmasını önerdi. Ancak Ak Parti grubu, CHP’nin teklifini kabul etmeyince, komisyonların kurulması teklifi oy çokluğuyla reddedildi.



CHP’nin ikinci önerisi ise var olan “Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonu”nun adının, “Kent Ekonomisi, Meslek Odaları ve Sendikalar Komisyonu” olarak değiştirilmesi oldu. Ancak bu öneri de Ak Parti Grubu tarafından, Meslek Odalarının sendikaları da kapsadığı gerekçesiyle kabul edilmedi. Yapılan oylamada, CHP Grubunun sendikalarla ilgili komisyonun kurulması teklifi oy çokluğuyla reddedildi.



Ak Parti Grup Başkanvekili, aynı zamanda Esenler Belediye Başkanı olan Tevfik Göksu’nun sıklıkla esnediği, İBB Meclis canlı yayında ekranlara yansıdı.