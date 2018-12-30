SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika

AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019! İşte il ve ilçe açıklanan AK Parti İstanbul adayları

30.12.2018 - 08:54 | Güncelleme:

AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde Ak Parti'nin İstanbul Belediye Başkanı adayının Binali Yıldırım oldu. İşte AK Parti'nin açıklanan adayları...

  • 1 AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019! İşte il ve ilçe açıklanan AK Parti İstanbul adayları
    1 | 39

    Özlem Öztekin Vural - AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı 

    Özlem Öztekin Vural, 1978 yılında Adalar'da doğdu. Özlem Öztekin, aslen ise Ordu'nun Mesudiye ilçesindendir. İstanbul'un turistik ilçelerinden Adalar'ın yerlisi olan Özlem Öztekin, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Öztekin evli ve 1 kız çocuğu annesi. Öztekin siyasete 2004 yılında Adalar ilçe Başkanlığı'nda Halkla ilişkiler Birim Başkanlığı görevini üstlenerek siyasete atıldı. 2007'de Adalar İlçe Başkanlığı'na getirildi. 2011 Genel Seçimlerinde İstanbul 1. Bölge 18. sıra Milletvekili Adayı oldu. 2012'de İstanbul İl Başkanlığı 4. Olağan Kongresinde İl Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. 2014 yılında İl Sekreterya Birim Başkanı olan Vural, 5. Olağan Kongrede yeniden İl Yönetim Kuruluna seçilmiş ve yeniden Sekreterya Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Öztekin çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.

  • 2 AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019! İşte il ve ilçe açıklanan AK Parti İstanbul adayları
    2 | 39

    Ahmet Haşim Baltacı - AK Parti Arnavutköy Belediye Başkan Adayı 

    1969 yılından itibaren Arnavutköy'de ikamet etmekte olan Ahmet Haşim Baltacı, ilk öğrenimin ardından, 1983 yılında İstanbul İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi.

    İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü'ndeki kısmi eğitimin ardından, Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Bölümü'nden 1989 yılında mezun oldu.

    Askerliğine 1991-92 yılları arasında Ankara Polatlı Topçu Okulunda başlayarak, Hatay-Kırıkhan Endüstri Meslek Lisesi'nde Yedek Subay olarak görevini tamamladı.

    Çeşitli konularda kurs ve seminerlere katılan Ahmet Haşim Baltacı, iş hayatında; mühendislik, tekstil, gıda ve iletişim sektörlerinde işletme sahibi ve yönetici olarak çalıştı.

    Baltacı birçok sivil toplum kuruşlarının çalışmalarında aktif olarak yer aldı. Refah Partisi ve Fazilet Partisi'nde yönetici ve Belde Başkanlığı görevlerinde bulundu.

    Ak Parti'nin kurulmasıyla birlikte, Arnavutköy Kurucu Belde Başkanı olarak görev aldı. 28 Şubat 2004 Yerel Seçimlerinde Ak Parti'den Arnavutköy Belediye Başkanlığı'na seçildi.

    29 Mart 2009'da tekrar seçildiği Arnavutköy İlçe Belediye Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Halen Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Bölümü, Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Programında Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir.

    Ahmet Haşim Baltacı, evli ve dört çocuk babası.

  • 3 AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019! İşte il ve ilçe açıklanan AK Parti İstanbul adayları
    3 | 39

    İsmail Erdem - AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı

    1959 yılında Sivas’ta doğdu. 1976 yılında siyasal çalışmalarına başladı. 

    1991 Genel Seçimleri’nde, İstanbul’dan Milletvekili Adayı oldu.1995-2001 yılları arasında İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. 1999 yılı yerel seçimlerinde 1. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı oldu. Aynı yıl İl Genel Meclisi Üyesi seçildi. 

    AK Parti’nin kuruluşu ile birlikte AK Parti Meclis Grubu’nu kurdu ve Grup Başkanı oldu. 

    2001-2004 yılları arasında, AK Parki Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi. 2002 genel seçimlerinde 1.Bölge SKM Başkanlığı yaptı. 

    2004 – 2009 yılları arasında İBB Meclis Üyeliği, 2005-2009 yılları arasında İBB Meclis Üyeliğiyle birlikte aynı zamanda Encümen Üyeliği görevlerini yürüttü. 

    29 Mart 2009 yılı Yerel Seçimleri sonucunda Sancaktepe Belediye Başkanlığı’na seçildi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümü mezunu olan İsmail Erdem, evli ve dört çocuk babası.

  • 4 AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019! İşte il ve ilçe açıklanan AK Parti İstanbul adayları
    4 | 39

    İbrahim Ulusoy- AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı

    İbrahim Ulusoy, Giresun Görele Devlet Hastanesi'nde 30 Ocak 2007 tarihinde Genel Cerrahi uzmanı olarak başladığı görevine Ekim 2009 – Kasım 2012 tarihleri arasında başhekim olarak devam etti.

    2012-2014 yıllarında İstanbul Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastane yöneticiliği yapan İbrahim Ulusoy, 2015-2017 yıllarında Bayrampaşa Devlet Hastanesi başhekimliği görevini yürüttü.

    Ulusoy, Aralık 2017’ye kadar TKHK İstanbul Fatih Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği İdari Hizmetler Başkanı olarak görev yaptı.

    1 Aralık 2017 itibari ile Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nde Başhekim olarak göreve başladı.

    Başhekim İbrahim Ulusoy'un 2019 yerel seçimlerinde AKP'den Avcılar İlçe Belediye Başkan Adayı olarak açıklandı. 

    Evli olan İbrahim Ulusoy evli iki çocuk babası.

  • 5 AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019! İşte il ve ilçe açıklanan AK Parti İstanbul adayları
    5 | 39

    Lokman Çağırıcı- AK Parti Bağcılar Belediye Başkan Adayı 

    1965 yılında Giresun Bulancak doğumlu olan Lokman Çağrıcı, 1978 yılında Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'nde ikamet etmeye başladı.

    1990 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. 1999 yılına kadar çeşitli kurumlarda üst düzey yöneticilik yaptı, ticaretle meşgul oldu.

    Özel sektördeki çalışmalarının yanı sıra 1990 yılından itibaren siyaset hayatı başlayan Çağrıcı 1999 yılında Bağcılar Belediye Meclis Üyesi seçildi.

    11 Mayıs 2007´ye kadar Meclis Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüten Çağrıcı, Bağcılar´ın Kurucu Belediye Başkanı Feyzullah Kıyıklık'ın Mayıs 2007 Genel Seçimleri'nde AK Parti İstanbul Milletvekili olması üzerine, Belediye Meclisi tarafından Bağcılar Belediye Başkanlığı´na seçildi. 

    Çağırıcı, 2 yıl başarıyla yürüttüğü bu görevi sonrasında, 29 Mart 2009'daki Yerel Seçimleri'nde, Bağcılarlıların yüzde 50'sinin oyunu alarak ikinci kez Belediye Başkanı oldu. Başarılarla dolu bu dönemin ardından 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri'nde tekrar aday olan Çağ, % 57.25 oy  oranıyla üçüncü defa Bağcılar Belediye Başkanı seçildi. 

    Çağırıcı, Bağcılar Belediye Başkanlığı görevinin yanı sıra; Bağcılar Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkanlığı, Marmara Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkan Yardımcılığı, Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi (WALD) Yönetim Kurulu Üyeliği, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Üyeliği görevlerini de üstlenmiş bulunuyor.

     

  • 6 AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019! İşte il ve ilçe açıklanan AK Parti İstanbul adayları
    6 | 39

    Hakan Bahadır- AK Parti Bahçelievler Belediye Başkan Adayı 

    1963 İstanbul doğumlu olan Dr. Hakan Bahadır babaanne tarafından Sivas , dede tarafından aslen Bitlis’li olup, evli ve 1 çocuk babasıdır. 1986 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu olup aynı üniversitede radyoloji ihtisası yapmıştır. 

    Mezuniyetinden sonra sırasıyla; Mersin Mut Devlet Hastanesi Başhekimliği ve Kaymakam Vekilligi, Küçükçekmece Milli Eğitim Dispanseri Başhekimliği, Bahçelievler Medicana Hastanesi Radyoloji Uzmanlığı görevlerinde bulundu. 

  • 7 AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019! İşte il ve ilçe açıklanan AK Parti İstanbul adayları
    7 | 39

    Mehmet Umur- AK Parti Bakırköy Belediye Başkan Adayı

    Mehmet Umur, 1965 yılında Kastamonu’da doğdu. Eğitim hayatını tamamladıktan sonra aile şirketlerinde yönetim kurulu başkanı olarak iş hayatına başladı. Sanayici ve aynı zaman da kendi sektöründe İstanbul Sanayi Odasında Meclis Üyesi ve Öğütülmüş Tahıl Ürünleri Komite Başkanıdır. Kastamonu Sanayi ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, Kastamonu Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Kastamonuspor Yönetim Kurulu Üyesi, İSOV Mütevelli Heyeti Üyesi, TOBB Delegesi ve MÜSİAD üyesidir. Evli ve 2 çocuk babasıdır. Mehmet Umur 24 Haziran 2018. 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul 3. Bölge Bölgesi, 24'nci sıradan milletvekili adayı oldu. 

  • 8 AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019! İşte il ve ilçe açıklanan AK Parti İstanbul adayları
    8 | 39

    Yasin Kartoğlu- AK Parti Başakşehir Belediye Başkan Adayı

    Malatyalı bir ailenin oğlu olarak 1977'de İstanbul'da doğan Yasin Kartoğlu, ilk ve orta öğrenimini Küçükçekmece'de tamamladı. İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olan Kartoğlu, siyasi hayatına AK Parti Küçükçekmece Gençlik Kolları Kurucu Üyeliği ile başladı. Kartoğlu, 2003-2008 yılları arasında AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı görevlerinde bulundu.

    Kartoğlu, 2009 yerel seçimlerinde AK Parti Başakşehir Belediyesi Meclis Üyeliği'ne seçildi. Aynı dönemde Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın ekibinde yer alarak Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Kartoğlu, evli ve 2 çocuk babası.

  • 9 AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019! İşte il ve ilçe açıklanan AK Parti İstanbul adayları
    9 | 39

    Atilla Aydıner- AK Parti Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı 

    Aslen Rize'li olan Atila Aydıner, 1958 yılından bu yana Bayrampaşa'da ikamet etmekte olup, lise eğitimini Pertevniyal Lisesi'nde tamamladı. Aydıner, Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun oldu.

    Aydıner, iş hayatına 1980 yılında Bayrampaşa'da Eczacı olarak başladı. 1984 -1987 yılları arasında, İstanbul Eczacı Odası'nda genel sekreterlik görevini yürüttü. Bayrampaşa Tuna Spor Kulübü Başkanlığı yapan Aydıner, Tuna Lisesi'nde bir süre İngilizce öğretmeni olarak görev yaptı.

    Siyasi yaşamına Milli Selamet Partisi ile adım atan Aydıner, Mahalli İdareler Enstitüsü'nde şehir planlaması, belediyecilik, belediye mevzuatı ve yöneticilik konularındaki eğitimini başarıyla tamamladı. Uzun yıllar Refah Partisi ve Fazilet Partisi Bayrampaşa İlçe Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Aydıner, 1994-2004 yılları arasında Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcılığı yaptı.

    Aydıner, 30 Ekim 2001 tarihinde Ak Parti Bayrampaşa İlçe Teşkilatı'nı kurarak; Ak Parti Bayrampaşa İlçe Başkanlığı görevini 8 Mayıs 2007'ye kadar devam ettirdi. 22 Temmuz 2007'de 23. Dönem İstanbul İkinci Bölge Ak Parti Milletvekili Adayı gösterildi. Mart 2009 yerel seçimlerinde, İstanbul Büyükşehir ve Bayrampaşa Belediyesi Meclis Üyesi seçildi. Çeşitli vakıflarda ve derneklerde başkanlık, yöneticilik ve mütevelli heyeti üyeliği yapan Aydıner, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çalışanlar ve Temel Haklar Komisyonu Başkanlığı görevinde bulundu.

    16 Mart 2011'de olağanüstü toplanan Belediye Meclisi tarafından Bayrampaşa Belediye Başkanı seçilen Atila Aydıner, başkanlık görevini 30 Mart 2014'e kadar sürdürdü.

    30 Mart 2014'te yapılan Yerel Seçimlerde AK Parti Bayrampaşa Belediye Başkan adayı olan Atila Aydıner, yüzde 50.4 oranında oy alarak yeniden Bayrampaşa Belediye Başkanı seçildi.

    Evli ve üç çocuk babası olan Aydıner, İngilizce biliyor.

  • 10 AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019! İşte il ve ilçe açıklanan AK Parti İstanbul adayları
    10 | 39

    Murat Aydın - AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı 

    1960 yılında Giresun'un Piraziz ilçesine bağlı Bozat beldesinde doğdu. 1980 yılında İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden, 1985 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Bölümü'nde "Yerel Yönetimlerde Farklı Yaklaşımlar ve Sosyal Belediyecilik Uygulamaları" konulu teziyle yüksek lisansını tamamladı.

    2004, 2009 ve 2014 yerel seçimlerini kazanarak, üçü AK Parti'den olmak üzere dördüncü kez Zeytinburnu Belediye Başkanlığı görevine seçilmiş oldu.

    1985 yılından bu yana fotoğraf sanatıyla ilgilenen Aydın, 2011 yılında "Yeryüzünden Portreler" ve 2018 yılında da "An'a Tanıklık" adlı kişisel sergilerini açtı.

  • 11 AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019! İşte il ve ilçe açıklanan AK Parti İstanbul adayları
    11 | 39

    Mustafa Necati Işık- AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı 

    Aslen Muş'lu olan Mustafa Necati Işık 1984'te Mersin'de doğdu. 2007 yılında Koç Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Uluslarası Politika üzerine İngiltere'de yüksek lisans eğitimi aldı. Üniversite de, fikri ve vicdanı hür liderlerin yetişmesi için organizasyonlar düzenleyen, öğrencilerin kişisel ve toplumsal gelişimlerine katkıda bulunan Geleceğin Liderleri Kulübünün kurucu başkanlık dahil 3 sene başkanlığını yürüttü. Siyasi hayatına 2005 yılında Ak Parti Gençlik kolları üniversite başkanı olarak başladı, 2012-2015 ve 2015-2018 yılları arasında 2 dönem İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. İleri derecede İngilizce, başlangıç seviyesinde Arapça bilmektedir. Uluslararası konteyner, hava kargo, demiryolu ve karayolu taşımacılığı yapan lojistik firması bulunmaktadır. Ak Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı görevini yapmakta olan Mustafa Necati Işık evli ve 2 çocuk babası.

  • 12 AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019! İşte il ve ilçe açıklanan AK Parti İstanbul adayları
    12 | 39

    Haydar Ali Yıldız- AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı 

    Haydar Ali Yıldız, 2 Şubat 1971 tarihinde Rize Güneysu'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

    AK Parti Beyoğlu Kurucu İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği ve AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu. 26 Haziran 2009 tarihinde AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi ve İl Başkan Yardımcılığı-İl Seçim İşleri Başkanı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı olarak görev yaptı. 2010 Referandum, 2011 Genel Seçimleri, 2014 Yerel Seçimleri ve 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde AK Parti İstanbul İl Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevlerinde de bulundu. Okçular Vakfı Kurucu Başkanı, Mütevelli Heyeti Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanıdır.

    Yıldız, evli ve 3 çocuk babasıdır.

  • 13 AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019! İşte il ve ilçe açıklanan AK Parti İstanbul adayları
    13 | 39

    Mevlüt Uysal- AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı 

    Mevlüt Uysal, 1966 yılında Antalya’nın Alanya ilçesinde doğdu. 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 

    AK Parti'nin kurulması ile birlikte, Küçükçekmece İlçe Teşkilatı kurucu başkanı olan Uysal, 2009 yılında Başakşehir ve Bahçeşehir’in birleşerek ilçe olması üzerine aday olduğu 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri’nde belediye başkanı seçildi. 2014'teki yerel seçimlerde de bu başarısını yineleyen Uysal, Kadir Topbaş'ın Eylül 2017'deki istifasının ardından partisi tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak gösterildi.  İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılan seçimde yeni İstanbul Belediye Başkanı Mevlüt Uysal oldu.

  • 14 AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019! İşte il ve ilçe açıklanan AK Parti İstanbul adayları
    14 | 39

    Mesut Üner- AK Parti Çatalca Belediye Başkan Adayı

    1975 İstanbul doğumlu. Selanik göçmeni. Mesut Üner ilköğretim Muratbey'de okudu. Orta öğretim Çatalca Lisesi Orta kısmı mezunu. Lise öğretimin Çatalca Endüstri Meslek (Elektrik Bölümü) mezunu olan Mesut Üner, üniversite öğrenimin Uluslararası Amerikan Üniversitesi (Mimarlık bölümü) mezunu. 

    Üner, 1999-2009 Tepecik Belediyesi imar ve şehircilik Bölüm şefliği, 2009-2011 yılları arasında Büyük çekmece imar şehircilik müdürlüğü yaptı. Muratbey futbol kulübünde 10 yıl futbol oynayan Üner Çatalcaspor'da da 6 yıl forma giydi. 

     

     

  • 15 AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019! İşte il ve ilçe açıklanan AK Parti İstanbul adayları
    15 | 39

    Ahmet Poyraz- AK Parti Çekmeköy Belediye Başkan Adayı 

    Ahmet Poyraz, 1964 yılında, Rize'nin Çayeli ilçesinde doğdu. Eğitim hayatını Beyoğlu-Cihangir ve Rize'de sürdürdü. Ahmet Poyraz küçük yaştan itibaren ailesinin kurduğu ticari işletmelerde çalışmıştır.

    İş hayatının yanında toplumsal meselelerle ilgilenen Ahmet Poyraz, siyasi kariyerine 2003 yılında Ak Parti Ümraniye İlçe Başkanı olarak başladı. İki dönem bu görevi yürütmüş olan Ahmet Poyraz, 2008 yılında Çekmeköy Belediye Başkanlığı için görevinden ayrılmıştır. Evli olan Ahmet Poyraz üç çocuk babası.

     

  • 16 AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019! İşte il ve ilçe açıklanan AK Parti İstanbul adayları
    16 | 39

    Mehmet Tevfik Göksu- AK Parti Esenler Belediye Başkan Adayı 

    1966 Gölbaşı Adıyaman doğumlu olan M. Tevfik Göksu, ilköğrenimini Gölbaşı'nda, ortaöğrenimini 1980-1985 yılları arasında İstanbul Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü'nden 1990 yılında mezun oldu. 1991-1994 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı.

    Akademik çalışmalarını sosyoloji alanında yoğunlaştıran Göksu, Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde başladığı doktora çalışmalarını Siyaset Sosyolojisi üzerine devam ettirdi.

    Aktif siyasetin içerisinde bulunan M. Tevfik Göksu, Refah ve Fazilet partilerinde İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Siyasi çalışmalarının yanı sıra, sivil toplum kuruluşlarıyla yakın temasını sürekli devam ettiren Göksu, Milli Gençlik Vakfı İstanbul İl Kuruculuğu ve Marmara Bölge Başkanlığı yaptı.

    Farklı sivil toplum kuruluşlarıyla irtibatını sürdüren Göksu'nun Araştırmacılar Derneği, Teknik Elemanlar Derneği, ASKON ve Adıyamanlılar Vakfı üyelikleri halen devam etmektedir. Göksu, hazırladığı bir çok siyasal propaganda konseptinin yanı sıra sivil toplum iletişim danışmanlığı, yerel yönetim iletişim danışmanlığı ve 1992-2000 yılları arasında da Bağcılar Belediyesi'nde Başkan Danışmanlığı yaptı. Ayrıca Türkiye'nin önde gelen araştırma şirketinde çalışmalarda bulundu.

    2009 Mahalli İdareler Seçimleri'nde partisi tarafından Esenler Belediye Başkan Adayı gösterildi ve seçimi yüzde 48 gibi yüksek bir oy oranı ile kazandı. 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimleri için partisi AK Parti'den yeniden Esenler Belediye Başkan Adayı gösterilen M. Tevfik Göksu, 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimi’nde de oylarını yaklaşık yüzde 32 arttırarak; seçmenin yüzde 62.7’sinin oyunu aldı. Göksu, aynı zamanda bir önceki seçime göre oylarını da en çok artıran İlçe Belediye Başkanı oldu.

    İngilizce ve Arapça bilen M. Tevfik Göksu evli ve dört çocuk babası.

  • 17 AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019! İşte il ve ilçe açıklanan AK Parti İstanbul adayları
    17 | 39

    Azmi Ekinci- AK Parti Esenyurt Belediye Başkan Adayı

    1 Eylül 1968'de Malatya'da doğdu. 

    Elektrik Mühendisi; İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümünü bitirdi.

    Siyasi hayatına Ümraniye'de AK Parti Meclis Üyesi Adayı olarak başladı. Ümraniye'de AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği ve İlçe Başkan Yardımcılığı yaptı. 2008 yılında AK Parti Sancaktepe Kurucu İlçe Başkanı olarak atandı. Malatyalı İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 

    Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Üyesidir. Türkiye - Malta Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanıdır.

    Kürtçe, Arapça ve İngilizce bilen Ekinci, evli ve 4 çocuk babası.

  • 18 AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019! İşte il ve ilçe açıklanan AK Parti İstanbul adayları
    18 | 39

    Deniz Köken- AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı 

    1964 yılında Ordu’da doğdu. İktisat Fakültesinden mezun olduktan sonra çalışma hayatına 1984–1988 yıllarında İstanbul Üniversitesi’nde memurluk yaparak başladı. 1989–1994 yıllarında Bankacılık sektöründe çeşitli görevlerde bulundu. 1994 Yerel seçimlerinde Eyüp Belediye Başkan yardımcılığı görevinde bulundu.

    1994–2004 yılına kadar devam eden on yıllık bu süreçte, Eyüp Sultan için gerçekleştirilen projelere imza attı. 1994 Yerel seçimlerinde Eyüp ilçesi ve Büyükşehir Meclis Üyesi olan Köken, 1994–1999/1999–2004 yılları arasında iki dönem bu meclislerde Bütçe ve Tarife komisyonlarında üyelik ve başkanlık yaptı. Bu yıllar arasında Eyüp Spor Kulüp Başkanlığı da yapan Köken, Eyüp Musiki Vakfı kurucu üyeliği ve Ordulular Birliği Hizmet Vakfı kurucu üyeliği gibi çeşitli sosyal faaliyetler içinde bulundu.

    2004 yerel seçimlerinde Kâğıthane ilçesinden 3. dönem tekrar Büyükşehir Belediye Meclis üyesi seçilen Deniz Köken, Tarife Komisyonu Başkanı iken istifa ederek Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı olarak göreve başladı.

    Bu dönemde Antalya’yı dünya şehri yapma yolundaki projeler arasında, alt ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra, sosyal belediyecilik kapsamında geliştirdiği büyük projelerden; Antalya Sosyal ve Psikolojik Eğitim Merkezi (ASPEM) adı altında ailelere yönelik hizmetler ve ayrıca kadın sığınma evi, evde hasta-yaşlı bakımı, huzurevi-aşevi inşası ve işletimi, 400 kişilik engelli rehabilitasyon merkezi yapımı işlerini hayata geçirdi.

    Ayrıca, Antalya Sanat ve Meslek Edindirme (ASMEK) kursları adı altında, yılda 15 bin kişiye sanat ve meslek edindirmenin yanı sıra, iş kollarına ara eleman yetiştirme konusundaki çalışmalara imza attı. Başkanlığını yaptığı Antalya Büyükşehir Belediyespor Kulübü öncülüğünde her evden bir sporcu kampanyasını başlattı. Basket, güreş, atletizm gibi branşlarda ulusal ve uluslararası derecelerin kazanılmasında pay sahibi oldu.

  • 19 AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019! İşte il ve ilçe açıklanan AK Parti İstanbul adayları
    19 | 39

    Ergün Turan- AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı 

    Ergün Turan, 1967 senesinde İstanbul Bakırköy’de dünyaya geldi.

    İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra 1990 senesinde İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Fakültesi’nden mezun oldu.

    1999-2014 dönemlerinde Güngören ilçesinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyeliği yapan Turan, aynı zamanda 1999-2005 yılları arasında Güngören Belediyesi Teknik Başkan Yardımcılığı, İBB Meclisi İmar Komisyonu Üyeliği ve Başkanlığı, İBB Encümen Üyeliği, 2007-2009 döneminde İBB Meclisi 2. Başkan Vekilliği görevlerini yürüttü.

    18 Nisan 2014 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı görevine atanan M. Ergün Turan, 11 Aralık'ta görevinden istifa etti. Turan, evli ve dört çocuk babası.

  • 20 AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019! İşte il ve ilçe açıklanan AK Parti İstanbul adayları
    20 | 39

    Hasan Tahsin Usta- AK Parti Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı 

    Hasan Tahsin Usta, 1959 Trabzon doğumlu. 1985 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun oldu. Kentsel Dönüşüm üzerine Yüksek Lisans eğitimi aldı. Evli ve dört çocuk babası.

    İstanbul Metro Projelerinde proje mühendisi olarak görev yaptı.Ulaşım, Trafik, Kentsel Dönüşüm, GİS, İmar ve Planlama ile yurt içi-yurt dışı teknolojik gelişmelerin ülkemize entegrasyon çalışmalarının yapılmakta olduğu özel şirkette yönetim kurulu başkanlığı yaptı.

    1994 yılında Yerel Yönetimler Eğitimi aldı. 1994 – 1999 yılları arasında Gaziosmanpaşa Belediye Meclis Üyeliği ve İmar Komisyon Başkanlığı yaptı.

    1999 – 2003 yılları arasında İstanbul İl Genel Meclisi Bayındırlık Kom. Başkanlığı ve AK Parti Grup Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.  

    Görev yapmakta olduğu Sivil Toplum Örgütleri : Türk Kızılayı Derneği Başkanlığı, Kentsel Dönüşüm İnovasyon Merkezi Derneği Başkanlığı, Piri Reis Harita Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul Esnaf Sanatkarlar Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul Dostluk Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 

  • 21 AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019! İşte il ve ilçe açıklanan AK Parti İstanbul adayları
    21 | 39

    Bünyamin Demir- AK Parti Güngören Belediye Başkan Adayı 

    İlkokulu Almanya’da okuyan Bünyamin Demir, Güngören Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni bitirdi. Haliç Üniversitesi Mimarlık Bölümünde lisans, Marmara Üniversitesi İktisat Tarihi bölümünde yüksek lisans ve doktora yapan Demir, 2008 yılında AK Parti İstanbul İl Gençlik Kollarında görev aldı. 2010-2014 yılları arasında İl Teşkilat Başkanlığı yaptı. Halen MKYK yedek üyeliği devam eden Demir, 6 Mayıs 2018’de yapılan İstanbul İl Kongresi sonrasında Ekonomi İşleri’nden sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

    Medhal Hizmet ve Dayanışma Kooperatifi altında adil düzen çalışmaları da yapmakta olan Demir, evli ve üç çocuk babası.

  • 22 AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019! İşte il ve ilçe açıklanan AK Parti İstanbul adayları
    22 | 39

    Özgül Özkan Yavuz- AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı

    İstanbul Kalkınma Ajansı - Genel Sekreteri. KADEM Yönetim Kurulu Üyesi. Özgül Özkan Yavuz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünde mezun oldu. Akademik kariyerine ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü “Kentsel Politika ve Yerel Yönetimler” programında. Araştırma Görevlisi olarak başlayan Özgü Özkan Yavuz, “Türkiye’de Kentsel Yenileme Süreçleri ve Politikaları”başlıklı teziyle 1998 yılında yüksek lisans (MSc) diploması aldı.

    Yavuz, 1999 yılında kazandığı Avrupa Birliği Jean Monnet Programı bursuyla İngiltere’ye giderek Birmingham Üniversitesi, School of Public Policy, Centre for Urban and Regional Studies Bölümünde turizm planlaması ve alan yönetimi konularında uzmanlaşarak “Türkiye’de Turizm Alanlarında Planlama ve Yönetim” konulu teziyle ikinci yüksek lisans derecesini (MSc) aldı.

    Özgü Özkan Yavuz, 1997 yılında Turizm Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürlüğü, Planlama Dairesi’nde Şehir Plancısı olarak çalışmaya başladı. 17 yıl boyunca önce Turizm Bakanlığı sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yurtiçi ve yurtdışı çeşitli birim ve projelerinde görev yaptı.

    2004 - 2007 yıllarında Hollanda Kültür ve Tanıtma Ataşesi olarak diplomatik görevde bulunan Yavuz, 2008-2010 arasında İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’nın Uluslararası Tanıtımdan Sorumlu Direktörü olarak çalıştı.

    2011’de atandığı İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcılığı görevini Temmuz 2014 tarihine kadar sürdüren Yavuz, bu görevinde kültür ve turizm alanında çeşitli ulusal ve uluslararası projelerin yürütücüsü oldu. Bu tarihten Kasım 2016’ya kadar İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu Genel Müdürü olarak görev yapan Yavuz, aynı dönemde “European Cities Marketing Association” isimli birliğin Yönetim Kurulu üyeliğine de seçilerek İstanbul’u uluslararası alanda temsil etti. Aralık 2016 tarihinden bu yana İstanbul. Kalkınma Ajansı Genel Sekreterlik görevini sürdüren Yavuz aynı zamanda İstanbul Kalkınma Ajansı’nın üyesi bulunduğu Avrupa Kalkınma Ajansları Birliği (EURADA) Board of Directors ve KADEM Yönetim Kurulu Üyesi. 

  • 23 AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019! İşte il ve ilçe açıklanan AK Parti İstanbul adayları
    23 | 39

    Mevlüt Öztekin- AK Parti Kağıthane Belediye Başkan Adayı 

    Mevlüt Öztekin, 1981 Ordu doğumlu olup, aslen Sivas Koyulhisarlı olan Öztekin İlk, orta ve lise tahsilini Kağıthane'de tamamladıkdan sonra Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Üniversitede öğrenci fakülte başkanlığı ve gençlik teşkilatlarında aktif görevlerde bulundu. 2005 - 2009 yılları arasında özel sektörde yazılım mühendisi olarak çalışmıştır. 2005 - 2008 tarihleri arasında AK Parti İstanbul Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2009 - 2014 yılları arasında yerel seçimlerde Kağıthane İ.B.B Meclis Üyeliği yaptı. 2009 - 2018 Tarihleri arasnıda Kağıthane Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevini yapan Öztekin Evli ve bir çoçuk babası.

  • 24 AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019! İşte il ve ilçe açıklanan AK Parti İstanbul adayları
    24 | 39

    Ebubekir Taşyürek- AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı 

    Erzurum’da 1960 yılında dünyaya gelen Ebubekir Taşyürek, ilk, orta, lise ve üniversite öğrenimini Erzurum’da Üniversiteyi Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamladı. İstanbul Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalının Yönetim Bilim Dalında Yüksek Lisans Programına katıldı. Askerlik görevini yedek subay olarak Ankara Polatlı ve Tekirdağ Çorlu’da tamamlayan ve 1984 yılından bu yana İstanbul’da ikamet eden Taşyürek, ikisi erkek biri kız olmak üzere üç çocuk babası.

    AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeliği, İstanbul İl Başkan Yardımcılığı (2007–2008) 1.Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi’nin Başkanlığı (2011) görevlerini üstlendi. 2009 Mart yerel seçimlerde Belediye Meclis Üyesi seçilen Taşyürek, 2009 yılından beri İBB Meclisi Plan Bütçe Komisyonu ve Denetim Komisyonu Başkanlıkları görevlerini 2014 Mart dönemine kadar yürüttü. Taşyürek halen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanlığı’nı da yürütüyor.

  • 25 AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019! İşte il ve ilçe açıklanan AK Parti İstanbul adayları
    25 | 39

    Temel Karadeniz- AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı 

    Temel Karadeniz, 13 Temmuz 1967 yılında İstanbul'un Esenler ilçesinde doğdu. Aslen Sivas Gürünlü olan Temel Karadeniz, ilköğrenimini Dr. İlhami Faydagör İlkokulu’nda, ortaokulu İbrahim Turan Ortaokulu’nda lise eğitimini ise Şehremini Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Öğrenimine İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde devam etti. 

    Temel Karadeniz 1999 yılının sonlarına doğru Fazilet Partisi çatısının altında siyasi kariyerine ilk adımını attı. 

    30 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimler sonucunda devraldığı Küçükçekmece Belediye Başkanlığı görevini halen sürdüren Karadeniz evli ve iki çocuk babası. 

  • 26 AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019! İşte il ve ilçe açıklanan AK Parti İstanbul adayları
    26 | 39

    Ahmet Cin- AK Parti Pendik Belediye Başkan Adayı 

    Sakarya'da doğdu. İlkokulu Sakarya'da, ortaöğrenimini İstanbul Pendik'te tamamladı. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitiren Ahmet Cin, askerlik hizmetini Amasya'da yaptı.

    Pendik'te mühendislik plastikleri imalat ve ihracatı yapan şirketi ile sanayi sektöründe hizmet vermekte olan Cin, aynı zamanda Mali Müşavir'dir. Siyasete, Refah Partisi Pendik İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olarak başlamış, Fazilet Partisi Pendik İlçe Başkan Yardımcılığı yaptı. 

    1999 yerel seçimlerinde Fazilet Partisi'nden Pendik Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi seçilen Cin, bu dönemde, Pendik Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.  AK Parti İstanbul 1. Bölge Teşkilatından sorumlu İl Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptıktan sonra, Halkla İlişkilerden sorumlu İl Başkan Yardımcılığı ve Yerel Yönetimlerden sorumlu il başkan yardımcılığı görevine atanan Cin, halen bu görevini sürdürmektedir.

    Pendikspor Kulübü Başkanlığı yapan Cin, Pendik'teki işadamları ve sanayicilerin bünyesinde yer aldığı 2005 yılında kurulan Pendik Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (PESİAD) kurucu başkanlığını ve halen yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır. 35 yılı aşkın süredir Pendik'te ikamet eden Cin, evli olup, 3 kız çocuğu babası.

  • 27 AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019! İşte il ve ilçe açıklanan AK Parti İstanbul adayları
    27 | 39

    Şeyma Döğücü- AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı

    1965 Çorum doğumlu. Çorum İmam Hatip Lisesini bitirdikten sonra 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Mazlum-Der, Hukukçular Derneği, Hukukçu Hanımlar Derneği, İHH İnsani Yardım Vakfı, Araştırma Kültür Vakfı gibi sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyelikleri ve insan hakları alanında gönüllü olarak çalışmalar yaptı.

    İstanbul Barosu seçimlerinde Çağrı Grubu ve Hukukun Üstünlüğü Grubu ile birlikte çalışmalarda bulundu.

    Adalet ve Kalkınma Partisinin kuruluşuyla birlikte 2002 yılında Ak Parti İstanbul İl Kadın Kolları kurucu üyesi olarak siyasi hayata katıldı.

    İl Kadın Kolları Seçim İşleri Birim Başkanı, Siyasi Hukuki İşler Birim Başkanı, Yerel Yönetimler Birim Başkanı ve Sancaktepe İlçe Kadın kolları başkanı olarak görev yaptı. 2009 yerel seçimlerinde Sancaktepe Belediye meclis üyesi olarak seçildi.

    2013-2014 yıllarında Türkiyenin ilk başörtülü kadın belediye başkan yardımcısı olarak Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.2012 yılında yapılan Ak Parti il kongresinde yönetim kurulu üyesi olarak seçildi. Halkla İlişkiler Birim Başkanı olarak görev yaptı.

    Evli ve 3 çocuk annesi. 

  • 28 AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019! İşte il ve ilçe açıklanan AK Parti İstanbul adayları
    28 | 39

    Salih Bayraktar- AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı 

    Salih Bayraktar 1960 yılında İstanbul’un Sarıyer İlçesi'nde doğdu. İlkokul ve lise eğitimini Sarıyer’de tamamladı. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde okudu. Denizcilik, Sanayicilik ve Uluslararası Ticaret alanında girişimcilik faaliyetlerinde bulundu. 14 Aralık 2014 ve 01 Nisan 2018 tarihlerinde AK Parti İlçe Başkanı olarak seçildi. Birçok sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyeliği ve Yeşilay Şube Başkanlığı yaptı. Bayraktar evli ve üç çocuk babası. 

  • 29 AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019! İşte il ve ilçe açıklanan AK Parti İstanbul adayları
    29 | 39

    Hüseyin Keskin- AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı 

    1972 yılında Erzincan’da doğdu. Lisans eğitimini ilahiyat, yüksek lisans eğitimini ise işletme üzerine yaptı. 2002 yılında AK Parti Sultanbeyli Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği ile siyasete başladı. Bu süre içinde Halkla İlişkiler Başkanlığı, Teşkilat Başkanlığı ve Siyasi ve Hukuki İşleri Başkanlığı görevlerini yürüttü. 4 Mart 2006 yılında yapılan kongrede, AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanlığı’na seçildi. Bir sonraki kongreye kadar bu görevini sürdürdü. 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde Sultanbeyli Belediye Başkanlığı’na seçildi. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde AK Parti tarafından aday gösterilen Hüseyin Keskin, ilçe sakinlerinin büyük çoğunluğunun desteğini alarak yeniden Belediye Başkanı seçildi. Keskin, evli ve 4 çocuk babası.

  • 30 AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019! İşte il ve ilçe açıklanan AK Parti İstanbul adayları
    30 | 39

    Abdurrahman Dursun- AK Parti Sultangazi Belediye Başkan Adayı

    1972 yılında Adıyaman’da doğan Abdurrahman Dursun ilk, orta ve lise öğrenimini Adıyaman’da tamamladı. Adıyaman İmam Hatip Lisesi’nden mezun olan Dursun, 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirerek üniversite eğitimini tamamladı.

    Ak Parti İstanbul İl Başkanlığının 2006 yılında yapılan kongresinde İl Disiplin Kurulu Üyeliğine seçilen Dursun’un aktif siyaset hayatı da bu yılda başladı. 2009, 2012, 2015 yıllarında yapılan il kongrelerinde Ak Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeliği görevine seçildi.

    Bu süre içerisinde Teşkilat, Seçim İşleri, Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonlarında görev yapan Dursun, Yerel Yönetimler 2. bölge başkanlığı görevinde bulundu. 7 Haziran ve 1 Kasım 2016 genel seçimlerinde, İstanbul 3. bölge Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığını yürüttü. 2009-2018 yılları arasında Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı temsilcisi olarak bulunan Dursun, İstanbul Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu Üyeliği yaptı.

    Birlik Vakfı mensubu olup, bu vakıfta Hukukçular Kulübü Başkanlığı yaptı. Halen Adıyaman Dernekler Federasyonu Başkanlığı ve Adıyamanlılar Vakfı Başkan Yardımcılığı görevlerine devam etmektedir.

    İlim Yayma Vakfı mensubu olan Dursun, İstanbul’da faaliyet gösteren çeşitli şirketlerde hukuk müşavirliği ve serbest avukatlık yapmaktadır.30 Mart 2018 de yapılan AK Parti Sultangazi 4. Olağan Kongresinde İlçe Başkanlığına seçildi. Dursun, evli ve iki çocuk babası.

  • 31 AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019! İşte il ve ilçe açıklanan AK Parti İstanbul adayları
    31 | 39

    İlhan Ocaklı- AK Parti Şile Belediye Başkan Adayı

    1971 Sakarya Akyazı doğumlu ilköğrenimini Akyazı’da 1989 Yılında Adapazarı Teknik Endüstri Meslek Lisesi’nden mezun oldu. Üniversite öğrenimini Almaata İktisat Fakültesi’nden mezun olarak tamamladı.

    Siyasi hayatına 2004 Yerel seçimlerinde SKM. Başkan yardımcılığı 2004 genel seçimlerinde SKM. Başkanlığı ve ilçe siyasi ve hukuki işler Birim Başkanlığı 2009 yerel seçimlerinde SKM Başkanlığı 01.10.2009 Tarihi itibariyle İçe Başkanlığı görevini yürütmektedir. Evli ve 3 çocuk babası.

  • 32 AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019! İşte il ve ilçe açıklanan AK Parti İstanbul adayları
    32 | 39

    Şadi Yazıcı- AK Parti Tuzla Belediye Başkan Adayı 

    1971 yılında Erzurum'da doğdu. 1974 yılında İstanbul Kartal'a yerleşti. İlk, orta ve lise eğitimini Kartal’da tamamladı.1987 yılında liseyi bitirdikten sonra aynı yıl üniversite sınavına girip Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandı.

    Mezun olduktan sonra doktor olarak meslek hayatına atıldı. 1997 yılında Tuzla’da kurduğu Tuzla Teşhis ve Tedavi Merkezi ile özel sektörde hizmete başladı.

    Aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kuruluş çalışmalarında yer aldı. İstanbul Tuzla Kurucu İlçe Başkanı olarak siyasete ilk adımını attı ve 7 yıl AK Parti Tuzla İlçe Başkanlığı görevini yürüttü.

     

    Yöneticilik alanında yazmış olduğu makalelerden iki ödülü bulunan Dr. Şadi Yazıcı, 26 Ekim 2008 tarihinde yapılan son ilçe kongresinde tekrar aday olmayarak görevini yeni bir arkadaşına bıraktı. 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde AK Parti’den belediye başkan adayı olan Dr. Şadi Yazıcı, seçimlerden başarıyla çıkarak Tuzla Belediye Başkanı seçildi. 2014 yerel seçimlerinde güven tazeleyerek görevini sürdüren Dr. Şadi Yazıcı, evli ve iki çocuk babası. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın ‘İnsanın Teknolojik Yalnızlığı’ ve ‘Demokrasi’nin Kısa Tarihi’ isimli yayınlamış 2 kitabı bulunuyor.

  • 33 AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019! İşte il ve ilçe açıklanan AK Parti İstanbul adayları
    33 | 39

    Nihal Yıldırım- AK Parti Şişli Belediye Başkan Adayı

    İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji mezunu. İstanbul Bilim Üniversitesinde Embriyoloji (tüp bebek) konusunda master yaptı. Kamu ve Özel hastanelerin tüp bebek ünitesinde Embriyolog olarak çalıştı. Avrupa Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek merkezinde ise Embriyolog olarak aynı süre ile tüp bebek merkezinin koordinatörlüğünü yürüttü.

    2011 den beri yerel bir televizyon kanalında tüp bebek, kadın sağlığı ve genel sağlık ile ilgili programlar hazırlayıp sunuyor. Yabancı dilim İngilizcedir. Kendi branşıyla ilgili yurt içi ve yurt dışında mesleki eğitim, seminer ,Work shop ve kongrelere katıldı. 

  • 34 AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019! İşte il ve ilçe açıklanan AK Parti İstanbul adayları
    34 | 39

    İsmet Yıldırım- AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı

    1960 yılında Ümraniye’de doğan İsmet Yıldırım, Bayburt kütüğüne kayıtlı olup aslen Rizelidir. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden 1982 yılında mezun olduktan sonra aile şirketinde müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri vermiştir. İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyeliği ve İnşaat Müteahhitleri Komitesi Başkanlığı’nın yanı sıra bir çok vakıf ve dernekte yöneticilik yapmıştır. 1999 yılından bu yana Kiptaş Genel Müdürlüğü görevini sürdürmektedir. Yıldırım evli ve 2 çocuk babası.

  • 35 AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019! İşte il ve ilçe açıklanan AK Parti İstanbul adayları
    35 | 39

    Hilmi Türkmen- AK Parti Üsküdar Belediye Başkan Adayı

    1973 yılında Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde doğan Hilmi Türkmen, ilköğrenimini ve hafızlığını Şalpazarı'nda, liseyi Vakfıkebir İmam Hatip Lisesi’nde, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı.

    1996 yılında serbest avukat olarak Üsküdar’da mesleğe başladı.

    İş hayatının yanı sıra, sosyal sorumluluk projeleri bağlamında, çeşitli eğitim, kültür ve sosyal yardım alanındaki STK’larda kurucu ve yönetici olarak görev aldı. Klasik Türk Sanatları Vakfı Kuruculuğu ve Mütevelli Heyeti Üyeliği, Hukukçular Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği bunlardan bazılarıdır.

    Siyasete aktif olarak 1992 yılında Refah Partisi Üsküdar Gençlik Kolları'nda başladı. Fazilet Partisi'nde Üsküdar İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. AK Parti’nin kuruluş sürec??i ile birlikte Üsküdar İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, 2002 genel ve 2004 yerel seçimlerinde AK Parti Üsküdar İlçe SKM (Seçim Koordinasyon Merkezi) Başkanlığı yaptı. 2003 – 2004 yıllarında ise AK Parti Üsküdar İlçe Teşkilat Başkanlığı görevini üstlendi.

    2004 yerel seçimlerinden sonra Üsküdar Belediye Başkan Yardımcılığı ve İBB Meclis Üyeliği yaptı. 2014 seçimlerinde Üsküdar Belediye Başkanlığı'na seçildi. 

    Hilmi Türkmen evli ve dört çocuk babası. 

  • 36 AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019! İşte il ve ilçe açıklanan AK Parti İstanbul adayları
    36 | 39

    Ömer Arısoy- AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı

    Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcılığı'na getirilen isimlerden biri olan Ömer Arısoy, 1974 yılında Rize'nin Çamlıhemşin ilinde doğdu. Ömer Arısoy babası Bilal Arısoy'u 2011 yılında kaybetmişti.

    İlk, orta ve lise öğrenimini memleketinde tamamladı. 1989 yılında Marmara Üniversitesi Basın – Yayın Yüksekokuluna (İletişim Fakültesi) girdi ve üç yıl devam etti. 1992 yılında başladığı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1997 yılında bitirdi. Serbest avukat olarak çalıştı.1999 – 2004 yılları arasında Zeytinburnu Belediyesinde Başkan Danışmanlığı, 2004 – 2014 tarihleri arasında Hukuk, Emlak-İstimlak, Kültür, Bilgi İşlem, Yazı İşleri ve İnsan Kaynaklarından sorumlu Başkan Yardımcılığı, Encümen Başkanlığı ve İhale Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürüttü, kültür yayınlarını yönetti.

    Ekim 2014 tarihinde Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı görevine atandı ve 2016 yılının Eylül ayına kadar bu görevde bulundu. Bu tarihte Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarlığına atandı.

    Arısoy evli ve iki çocuk babası.

  • 37 AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019! İşte il ve ilçe açıklanan AK Parti İstanbul adayları
    37 | 39

    Serkan Toper- MHP'nin Beşiktaş Belediye Başkan Adayı (Cumhur İttifakı)

    Serkan Toper, 1979 yılında Denizli'nin Sarayköy ilçesinde dünyaya geldi. Aslen Kars- Kagızmanlı olan Topel, İlkokul 1-2-3 sınıfları Sivas-Yıldızeli ilçesinde  ilkokul 4 ve 5. sınıfları ve ortaokul ile lise eğitimini İzmir'de tamamladı. 1996 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı ve 2000 yılında mezun oldu. 2002 yılında İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat olarak mesleğe başladı. Sonrasında 2003 ve 2004 yılları arasında Ankara Barosu'nda avukatlık yaptı. 2005 Mart ayı itibariyle İstanbul'da serbest avukatlık yapmaktadır.

    Toper, Milliyetçi Hareket Partisi Spor ve Sanattan Sorumlu İstanbul İl Başkan Yardımcılığı ve Türk Hukuk Enstitüsü İstanbul Şubesi Genel Sekreterliği görevlerini yürüttü.

    2016 Yılında, Bakan, Milletvekili ve İş- Sanat dünyasının katılımı ile düzenlenen 6.Buhara Medya Yılın En İyileri Medya Ödülleri töreninde, medya ve Fikir Sanat Eserleri Hukuku konusunda ki çalışmaları nedeni ile "Yılın En İyi Hukuk Danışmanı" ödülüne layık görüldü.

    Toper bir çocuk babası. 

  • 38 AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019! İşte il ve ilçe açıklanan AK Parti İstanbul adayları
    38 | 39

    Ahmet Baykan- MHP'nin Maltepe Belediye Başkan Adayı (Cumhur İttifakı)

    Ahmet Baykan 1960 yılında Artvin'in Hopa ilçesinde dünyaya geldi. Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği bölümünden mezun olan Ahmet Baykan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi ve Gazi Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

    Ahmet Baykan, 1986-89 yılları arasında Sağlık Bakanlığı'nda devlet memurluğu görevine başladı. 89 yılında görevinden ayrılan Baykan, 1989-90 Devlet Bakanlığı Danışmanlığı yaptı.

     Ahmet Baykan'ın sırasıyla yaptığı diğer görevler şöyle;

    1990-94 Etibank A.Ş'de Müfettiş

    1994-2004 Maltepe Belediye Başkan yardımcılığı

    2004-14 Maltepe Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğü

    2014-18 Maltepe Belediyesi Müfettiş olarak görev yaptı

    Hopalılar Derneği Başkan vekili

    2001-04 yılları arasında Pendik Kızılay Derneği Başkanlığı

    1994- 2004 yılları arasında 10 yıl Küçükyalı Yelkenspor Kulübü Başkanlığı

    Halen Sanatçılar ve Sanatseverler Vakfı SASAV Başkanlığını 

     Ahmet Baykan, Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre üyesi olan Ahmet Baykan evli 1 çocuk babası.

  • 39 AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019! İşte il ve ilçe açıklanan AK Parti İstanbul adayları
    39 | 39

    Volkan Yılmaz- MHP'nin Silivri Belediye Başkan adayı (Cumhur İttifakı)

    1972 tarihinde İstanbul Silivri'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Büyükçekmece'de tamamladıktan sonra yüksek öğrenimini de Uludağ Üniversitesi'de bitirdi. 

    Akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren aile şirketlerinin ortağıdır. Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası (PÜİS) Üyesi ve Yüksek istişare Konseyi Üyesi'dir. Ayrıca Büyükçekmece Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin Kurucu üyesi'dir.

    2008 yılında kurulan Türkata Stratejik Araştırmalar Eğitim ve Kültür Vakfı'nın mütevelli heyetindedir.

    Uzun yılları profesyonel futbol oynamış, çeşitli kulüplerde yöneticilik yapmış ve bir dönem İstanbul Amaatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda Yönetim Kurulu Üyeliği ve Teşkilat Başkanlığı görevi üstlenmiştir.

    Yılmaz evli ve iki çocuk babası.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X