AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın projelerini anlattı AK Parti'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Aydın Ayaydın, Habertürk'te projelerini anlattı. Ayaydın, "Seçildiğim takdirde Muğla'ya ne yapabilirim, ilçelerin nasıl sorunları var, bunun çalışmalarına başladım. Muğla'nın 12 ilçesini kimseye haber vermeden dolaştım, sorunları öğrenmeye çalıştım. Her bir ilçenin ayrı sorunu var. Bunları not aldım, bu sorunları öncelik sırasına koydum" dedi

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde AK Parti’nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Aydın Ayaydın, Habertürk’te Hülya Hökenek’in sorularını yanıtladı.

“CUMHURBAŞKANI TEKLİF ETTİ”

2015 yılında siyaseti noktaladığını ve Bodrum’a yerleştiğini anlatan Ayaydın, bir süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisini davet ettiğini ve büyükşehir belediye başkan adaylığını teklif ettiğini söyledi. Ayaydın, “Önce şaşırdım siyaseti noktalamıştım ve geri dönmeyi düşünmüyordum. Sayın Cumhurbaşkanı’na da bunu aktardım. ‘İstemiyorum’ dedim. ‘Muğlalıların sana ihtiyacı var, bu hizmeti sen çok rahatlıkla götürürsün’ dedi. Ben de sayın Cumhurbaşkanı’ndan bir hafta, on gün süre istedim. Hem ailemle hem Muğla’daki dostlarımla görüştüm. Aile ikiye bölündü karar bana kaldı. Ben de dostlarımı dolaştım herkes birbiriyle daha önce konuşmuşçasına ‘Muğla hizmete susamış bir il. Hak ettiği hizmeti alamıyor. Dünyanın turizm başkenti tarımsal üretimin en yoğun olduğu kentlerden birine senin gibi biri gelmeli. Bu bir fırsattır ve bunu kabul et’ dediler. Parti ayrımı gözetmeksizin danıştığım herkes bana bunu söyledi” diye konuştu.

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“MERKEZDE, BODRUM’DA SU YOK”

Muğla’ya hizmet edebileceğine inandığı için teklifi kabul ettiğini kaydeden Ayaydın, şöyle devam etti:

“Seçildiğim takdirde Muğla’ya ne yapabilirim, ilçelerin nasıl sorunları var, bunun çalışmalarına başladım. Muğla’nın 12 ilçesini kimseye haber vermeden dolaştım, sorunları öğrenmeye çalıştım. Her bir ilçenin ayrı sorunu var. Bunları not aldım, bu sorunları öncelik sırasına koydum. Sudan başlayacağım. Su yok insanlar su bulamıyor. Sadece içme suyu değil yıkanmak için su bulamıyor. Bazı ilçelerde var. Muğla merkezde ve Bodrum’da yok. Su yeterli değil. Var olan su da isale hattında sorun var. Döşenmiş borular patlıyor. Zaten kıt olan su boşa akıyor. Ben halkın arasında yaşıyorum bu sorunları yaşadığım için de nasıl çözeceğimi hemen şekillendirebiliyorum.”

“YOLLAR DELİK DEŞİK”

Suyun dışında en önemli sorunun yol olduğunu anlatan Ayaydın, “Yollar delik deşik. Bu çileyi ortadan kaldırmak lazım. İnsanın gönül huzuruyla tatile gideceği bir turizm merkezini hazır etmemiz lazım” dedi.

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“HALK PLAJLARI YAPACAĞIZ”

Muğla’nın önemli bir kısmının deniz kıyısında olmasına karşılık insanların denize ulaşamadığını kaydeden Ayaydın, “Halkın denizle buluşmasını sağlayacağım. Denize kıyısı olan bütün ilçelerde ayrım yapmaksızın koylarda halkı denizle buluşturacağım. Halk plajları yapacağım” dedi. Halk plajlarının yeterli olmadığını anlatan Ayaydın, şöyle devam etti: “Son derece modern plajlar yapacağım. Çocukların oynayabileceği, gençlerin spor yapabileceği alanlar yapacağım. Kıyı şeridi olan ilçelerde hangi köşede ne yapacağım belli. Hazinenin deniz kıyısında 200-250 dönem arazisi var orayı büyükşehire alıp iskeleler ve plajlar yapacağım. İnsanlar oralarda vakitlerini iyi değerlendirecek. Son derece ekonomik olacak ve her türlü bütçeye hitap edecek. Biz büyükşehir belediyesi olarak bunları finanse edeceğiz. Fethiye’de, Marmaris’te deniz balçıklarla dolu. Bunları temizleyeceğiz ve orayı halka açacağız.”

“HERKES İSTEDİĞİ GİBİ YAŞAYACAK”

Yaşam tarzı endişeleri ile ilgili soruya yanıt veren Ayaydın, “Ben ailemle deniz kıyısında yaşıyorum. Benim yaşam tarzım Muğla’da yaşayanların ortalama yaşam tarzıdır. Atatürk değerlerine, Cumhuriyet’in temel değerlerine bağlı ve kimsenin yaşam tarzına müdahale etmeyecek yapıya sahibim. Benim olduğum yerde kimsenin yaşam tarzına müdahale söz konusu değildir. Müdahale edildiği takdirde karşılarında beni bulacaklardır. Seçilirsem kimsenin yaşam tarzına mücadele etmeyeceğim tam tersine yaşam standartlarının yükselmesi için çalışacağım. Herkes istediği gibi yaşayacak” diye konuştu.

“KİŞİYE ÖZEL İMAR OLMAYACAK”

İmar sorununa dikkat çeken Ayaydın, “Birçok ilçede köyde imar yok olmadığı için kaçak yapı yapılıyor ve ilçe belediyeleri bu kaçak yapı ile mücadele edemiyor. Bunu önleyeceğiz. Kişiye özel rant sağlayan imar planları asla olmayacak. Bizim imar planlarımız için mimarlar odasına, üniversitelere, STK’lara danışacağız. Bütüncül imar planlarını ilçe bazında yapacağız” dedi.

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“BELEDİYE ÇALIŞANLARI ENDİŞE ETMESİN”

Büyükşehir belediyesi çalışanlarına da mesaj veren Ayaydın, “Kazanmam halinde kimse endişe etmesin. Liyakatlı olduğu sürece, verilen görevi yaptığı sürece kimseyi görevden almam söz konusu olmaz. Ben asla particilik yapmayacağım. Muğla halkının tamamını kucaklayacağım. Büyükşehirde çalışan kardeşlerim de benim çalışanlarım olacaktır. El ele verip hizmet götüreceğiz. Ama birileri işini yapmaz ve ideolojik düşünürse onlarla yolumuzu ayıracağız” diye konuştu.

ÖĞRENCİYE YURT SÖZÜ VERDİ

Üniversitedeki hocalığını da anımsatan Ayaydın, öğrenciler için de projeleri olduğunu belirterek “Kampüs şehir merkezinden uzak ne yazık ki kampüs civarında gençlerin zaman geçireceği mekanlar yok. Öncelikli projelerim arasında üniversitesi kampüsü ile şehir merkezi arasında hafif raylı sistem yapacağım. Gençler çok kolay şehre gitsin ve ihtiyaçları giderebilsin” dedi. Barınma sorunu için de Gençlik ve Spor Bakanlığı ile görüşeceğini kaydeden Ayaydın, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) için arazi gerekiyorsa tahsis edebileceklerini, KYK yapamıyorsa büyükşehir olarak kendilerinin yurt yapacaklarını söyledi.

ULAŞIM VE TARIM KONUSU

Ulaşım için de projelerinin hazır olduğunu kaydeden Ayaydın, “Karayolları Genel Müdürlüğü ile görüştüm. Büyükşehirin de imkanlarını gerekirse buraya aktaracağız. Fethiye, Seydikemer, Kaş, Kalkan yolunu Antalya’ya bağlayacak şekilde çok güzel bir yol yapacağım. Yarım kalan tüneli bitireceğiz” dedi.

Bütçe imkanlarını optimum kullanacağını kaydeden Ayaydın, “ihtiyaç duyulduğu takdirde AB fonlarına başvuracağım. Uluslararası finans kesiminde tanıdığım kurumlar var, çok uygun koşullarda kaynak getireceğim. Tabii ki devletin kaynakları da olacak. Ama öncelik kendi kaynaklarımız” diye konuştu.

Ayaydın, özellikle yazları nüfusu artan Bodrum’daki trafik çilesini çözecek projelerinin de olduğunu belirterek çiftçiler için de “Her türlü tarımsal üretimi cezbedecek, tohumdan bitkisine üretimine ve satışına kadar büyükşehir tarım üreticilerinin destekçisi olacak” dedi. Ayaydın, “Gerekirse kooperatifler kuracağız ve üreticinin elinde ürün bırakmayacağız” ifadesini kullandı.