Habertürk'te Hülya Hökenek'in sorularını yanıtlayan AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın'dan açıklamalar...

Ayaydın'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"28 BİN KİLOMETRE YOL YAPTIM"

Adaylığım 7 Ocak'ta resmen açıkladı. Muğla geniş bir alan. 13 ilçesi var. 12 bin 500 kilometre yüzölçümü var. Bir ilçeden öbür ilçeye 4 saatte gidebildiğiniz bir ilimiz. Gittiğimde bütün ilçeleri, teşkilatları tanımak istedim. Her gün iki ilçeye gittim. Cumhur İttifakı ve teşkilatları tanıdım. Şu ana kadar bütün ilçeleri en az 4-5 kez ziyaret ettim. 28 bin kilometre yol yaptım. Bütün ilçeleri dolaştım. İlk gittiğimde toplumun büyük kesimi beni tanımıyor olabilirdi. Benim yerleştiğim Bodrum. Öbür ilçeler kışın, hafta sonları tatile gider gibi oraları dolaşırdım. Bazıları medyadan, siyasetten, bürokrasiden tanırdı. İlk 15 günden itibaren vatandaşla kurduğum ilişkide yakın temas kurdum. İnanılmaz derecede beni sevmeye başladılar. Bugüne geldiğimizde Muğla'nın bütün ilçelerinde hemen her gün girdiğim pazar, sokak, mahallede herkes Aydın Ayaydın ismini ezberledi. Çünkü sokakta bir tek aday olarak ben varım. STK'ların tamamını dolaştım, muhtarlarla, taksicilerle, maden sektöründeki işçilerle, sanayicilerle, tarım sektöründekilerle görüştüm.

REKLAM "SİYASET DEĞİL MUĞLA İÇİN ADAY OLDUM" Olağanüstü bir ilgi var bana karşı. Sokakta şunu görüyorum; beni tamamen benimsediler ve bağrına bastılar. 20 yıldır yol, su, kanalizasyon yok, trafik rezalet, çöpler toplanmıyor. Bir yağmur yağdığında her tarafı su basıyor. Bu sorunlardan kurtulmanın tek çaresi olarak Aydın Ayaydın olarak görüyorlar. Olaya siyaset dışı, Muğla'da yaşayan bir vatandaş olarak sorunları çözmek için aday oldum. Seçildiğim takdirde yaşadığım sorunları hiçbir vatandaşın yaşamaması için elimi taşın altına koydum. Vatandaştan gördüğüm ilginin sandığa yansımasını bekliyorum. 25 yıllık Muğlalıyım. Beni desteklemeyen biri yok. Herkes destekliyor. Destekleyenlerin temel argümanı birikmiş olan bu sorunları ancak Aydın Ayaydın çözebilir. Bürokrasi ve siyasetteki deneyimi ve iş yaptırma kabiliyetimi bildikleri için. Aydın Ayaydın siyaseten aday olmadı, sorunları çözmek için aday oldu. Herkes bunu biliyor.

"RAKİPLERİMLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME YAPMIYORUM" Beni istemeyen dar kesim var ise de, benden ötürü değil; bana karşı değil; ideolojik düşündükleri için. Hep aynı siyasi partiye oy verdikleri için. Onlar şöyle zannediyorlar. Algı yaratmaya çalışıyorlar. Aday olduğum bugüne kadar projelerimle konuşuyorum. Rakiplerimle ilgili değerlendirme yapmıyorum. Seçildiğim takdirde neler yapacağım. 'Şu ilçede, şu ilçede su yok, çamurlu su akmayacak, sular akacak' diyorum. 'Şurada çevre yolu yapacağım, kanalizasyon olmayan 13 ilçede kanalizasyonu yapacağım' diyorum. Sorunları hangi yöntemlerle çözeceğimi ortaya koyuyorum.

"CUMHURİYET'İN TEMEL DEĞERLERİNE SAYGILI İNSANIM" Atatürk, Cumhuriyet başka bir argümanları yok. Atatürk ve Cumhuriyet ismini suistimal ediyorlar. Ben onlardan çok daha fazla Atatürkçüyüm, Cumhuriyet'in temel değerlerine saygılı insanım. Ben Atatürk'ün isminin arkasına sığınmadan Atatürk'ün 'yap' dediğini yapıyorum. Ben Atatürk'ün söylediklerini yapıyorum, görevimi yapıyorum. Seçimi kazandıktan sonra hiç vakit kaybetmeden, kimseyi ayrıştırmadan 13 ilçeye eşit şekilde muamele edeceğim. Büyükşehir belediyesinin imkanlarını süratle harekete geçireceğim. 20 yıldan bu yana yapılmayan kanalizasyonları, yolları yapacağım. Altyapının tamamını bitireceğim. Trafik sorununa çözümü bulacağım.

"HERKES DİLEDİĞİ HAYATI YAŞAYACAK" 'Biz gidersek ve bunlar gelirse kadınlar denize giremeyecek, biz gidersek bunlar gelir içkili restoranların ruhsatını iptal eder, içki satışını yasaklarlar' diyorlar. 25 yıldır ailece Bodrum'da yaşayan insanım. Hayat tarzım, Muğla ve ilçelerinde yaşayan yüzde 60-70'lerin düzeyinde yaşam tarzına sahibim. Seküler yaşantıdayım. Denize gireriz, içkili lokantaya da gideriz, her ne kadar içmesem dahi. 20 yıldır müdahale etmemiş AK Parti. Ben seçimi kazanıp, büyükşehir belediye başkanı olduktan sonra mı müdahale başlayacak. Herkes dilediği hayatı yaşayacak, kimsenin yaşam tarzına müdahale edilmesine asla izin vermem.

"MUĞLA VE İLÇELERİ ADETA SANAT MERKEZİ OLACAK" Rakiplerimi kimin getirdiğini de biliyorum. 10 gün önce İzmir'den 6-7 tane cübbeli-sarıklı kişiyi Bodrum'da içkili yerlerin önünden geçirdiler. Bodrum ve Marmaris'te bunu yaptılar. Yani biz gidersek bu tür görüntülere alışın, hayat tarzı artık buna dönecek diyorlar. Bunu rakiplerim yapıyor. Eskiden siyasetin göbeğinde olanlar, kimin tarafından yapıldığını biliyorum. Bodrum polisi bunları şehir dışına gönderdi. Marmaris'te polis bunları gözaltına aldı, ertesi gün şehir dışına gönderdiler. Arkadaşlarımız 'Çarşamba, Perşembe, Cuma günü bu sarıklılar tekrar gelecek' demişlerdi. Ören'de tespit edildi bunlar. Bodrum'a gelmenin yollarını arıyorlar. Yarın bir daha deneyecekler. Buradaki amaç algı yaratıp, 'yaşam tarzına müdahale ediliyor' imajı için bunu yapıyorlar. Biz seçimi kazandıktan sonra Muğla ve ilçeleri adeta sanat merkezi olacak. Şu andaki Bodrum Belediye Başkanı ve Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras bunu söylüyor. Kesinlikle biz Muğla'yı bir sanat şehri yapacağız. Benim rakibim 4 gün önce 'Aydın hoca, Muğla'nın, Bodrum'un bütün sorunları çözebilecek insan. Lobi gücü yüksek, sorunları çözebilecek kişi. Seçimleri kazanırsam onu da lobinin başına getireceğim' diyor. Zaten beni seçecekler. Aslı dururken beni seçecek. Çünkü işi ben yapabilirim. Kendisinden de oy bekliyorum. Ahmet Aras kardeşime teşekkür ediyorum. Pazar günü yapılacak seçimlerde Ahmet Aras'ın bana oy vereceğini düşünüyor ve oy bekliyorum. En büyük projem yaşam tarzına müdahale olmayacak. Herkes kültür ve sanat faaliyetleri istiyor.