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AK Parti'nin anketinden Topbaş, Yıldırım, Müezzinoğlu çıktı

AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimleri için yaptırdığı ankete göre, katılımcılar İstanbul Büyükşehir Belediyesi için eski başkan Kadir Topbaş'ı gösterdi. İkinci sırada Binali Yıldırım, üçüncü sırada da Mehmet Müezzinoğlu yer aldı

18.11.2018 - 09:18 | Güncelleme:

İkitidar Partisi, en fazla önem verdiği İstanbul için rapor hazırladı. İstanbul için yaptırılan anketlerde, başkan görülmesi istenen isimler listesinde sırasıyla Kadir Topbaş, Binali Yıldırım ve Mehmet Müezzinoğlu’nun ismi çıktı. Topbaş’a AK Parti seçmeninin ilgi göstermesine karşın siyasette yeniden rol verilmesi düşünülmüyor. İbre Yıldırım’ı gösterirken, Müezzinoğlu’nun Bursa’da değerlendirilebileceği belirtiliyor.

Nuray Babacan'ın Hürriyet'te yer alan haberine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın son bir hafta içerisinde üzerinde en yoğun çalıştığı ili İstanbul oluşturdu. İstanbul büyüşehir başkan adayının kim olacağı kadar, 39 ilçe için belirlenecek isimler de tek tek değerlendirildi. Erdoğan, dinlenmeye çekildiği bu bir hafta içerisinde, genel başkan yardımcılarını yanına çağırarak zaman zaman gruplar halinde toplantı yaptı.

BİNALİ YILDIRIM FAKTÖRÜ

İstanbul için partinin yaptırdığı anketlerde ilginç sonuçlar çıktı. Bir süre önce görevden alınan ve siyasetten uzaklaşan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, seçmenlerin belediye başkanı görmek istediği isimler arasında ilk sırada çıktı. TBMM Başkanı Binali Yıldırım ikinci, eski sağlık bakanı Mehmet Müezzinoğlu üçüncü oldu.

Erdoğan’ın, birkaç kez yenilettiği anket ve analizlerden sonra önümüzdeki haftalarda tavrını netleştireceği öğrenildi. Anket sonuçlarına rağmen Kadir Topbaş’ın ismi siyasette hiç gündem oluşturmadı. İbre Yıldırım’dan yana görünürken, Mehmet Müezzinoğlu’nun Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı yapılabileceği öne sürülüyor.

39 İLÇENİN DURUMU

İstanbul’un tüm ilçeleri için de ayrı analizler yapılıyor. Adaylık başvurusu yapanların profilleri beklendiği kadar iyi olmadığından, yeni isimler üzerinde durulduğu öğrenildi. 39 ilçesi bulunan İstanbul’da AK Parti 25 ilçeyi yönetiyor. Bu ilçelerdeki belediye başkanlarının büyük ölçüde değiştirileceği belirtiliyor. Görevini sürdürecek başkan sayısının 5-6 ile sınırlı olması bekleniyor.

KİMLER KALABİLİR?

Arnavutköy, Küçükçekmece, Sultanbeyli, Başakşehir, Çekmeköy ve Esenler belediye başkanlarının yerini koruyacağı iddia ediliyor. Aday yapılması beklenmeyen üç dönemlik 8 başkandan 7’si adaylık başvurusu yaptı. Bu başkanların hiçbiri kendi ilçesinden aday gösterilmeyecek. Bunlardan en fazla üç isim başka ilçelere kaydırılacak. Kağıthane, Sancaktepe ve Beyoğlu belediye başkanları, ilçeleri kaydırılarak değerlendirilecek.

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